Що пропонують США

Сполучені Штати запропонували використати прогнозовані прибутки від російських активів як гарантію для залучення фінансових ресурсів для України у формі облігацій або кредитів. Цей підхід знайшов підтримку також із боку Великої Британії.

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Ми знаходимося в точці, коли треба вивчити всі можливі способи максимізувати вартість заморожених резервів в інтересах України. Не можна чекати вічно, ми це розуміємо,

– сказав газеті Даліп Сінгх, заступник радника президента США з національної безпеки.

Ба більше, уже 17 квітня у Вашингтоні Міністри фінансів Великої сімки (G7) на весняних зборах Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку розглянуть цей новий підхід до використання заморожених російських активів.

Україні перерахують прибутки від російських активів

Водночас Сінгх сказав, що Євросоюз уже погодився перераховувати Україні прибутки, отримані від заморожених російських резервів раз на пів року невеликими траншами.

Замість того, щоб просто переводити річний прибуток від резервів… в теорії можливо перерахувати прибуток за 10 років чи за 30 років. Якщо скласти теперішню вартість цих прибутків, виходить дуже велике число,

– сказав Сінгх.

За оцінкою одного з європейських чиновників, такі облігації дали б змогу залучити:

30 − 40 мільярдів євро, якщо брати за основу прибутки Euroclear за 10 років;

50 − 60 мільярдів євро, якщо говорити про 15 − 20 років.

Зауважте! Остаточна сума залежить від того, які будуть відсоткові ставки протягом цього часу.