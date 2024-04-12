Что предлагают США
Соединенные Штаты предложили использовать прогнозируемые доходы от российских активов в качестве гарантии для привлечения финансовых ресурсов для Украины в форме облигаций или кредитов. Этот подход нашел поддержку также со стороны Великобритании.
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Мы находимся в точке, когда надо изучить все возможные способы максимизировать стоимость замороженных резервов в интересах Украины. Нельзя ждать вечно, мы это понимаем,
– сказал газете Далип Сингх, заместитель советника президента США по национальной безопасности.
Более того, уже 17 апреля в Вашингтоне Министры финансов Большой семерки (G7) на весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка рассмотрят этот новый подход к использованию замороженных российских активов.
Украине пересчитают доходы от российских активов
В то же время Сингх сказал, что Евросоюз уже согласился перечислять Украине доходы, полученные от замороженных российских резервов: раз в полгода небольшими траншами.
Вместо того чтобы просто переводить годовую прибыль от резервов... в теории возможно перечислить прибыль за 10 лет или за 30 лет. Если сложить нынешнюю стоимость этих доходов, получается очень большое число,
– сказал Сингх.
По оценке одного из европейских чиновников, такие облигации позволили бы привлечь:
- 30-40 миллиардов евро, если брать за основу прибыли Euroclear за 10 лет;
- 50-60 миллиардов евро, если говорить о 15 - 20 годах.