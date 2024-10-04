Историческое повышение налогов: Комитет поддержал ко второму чтению законопроект
4 октября 2024, 13:27Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Комитет поддержал законопроект об историческом повышении налогов, который сейчас готовят ко второму чтению. Этот законопроект предусматривает увеличение налоговых ставок с целью обеспечения оборонных нужд страны.
Когда могут подписать законопроект о налогах
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, уже на следующей неделе планируется рассмотрение этого законопроекта. И, по словам народного депутата, его подпишут уже в середине октября. А в силу часть норм может вступить задним числом - с 1 октября.
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Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября....але часть норм вступит задним числом, с 1 октября.
В частности, в законопроекте, который Комитет поддержал ко второму чтению, оставили следующие изменения:
- повышение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
- введение ВС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП);
- введение 50% налог на банки;
- увеличение минимального налога на землю;
- введение 25% налога на прибыль для финансовых компаний;
- освобождение кэшбека от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
- увеличение ренты на добычу щебня.