Историческое повышение налогов: Комитет поддержал ко второму чтению законопроект

Комитет поддержал законопроект об историческом повышении налогов, который сейчас готовят ко второму чтению. Этот законопроект предусматривает увеличение налоговых ставок с целью обеспечения оборонных нужд страны.

Когда могут подписать законопроект о налогах

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, уже на следующей неделе планируется рассмотрение этого законопроекта. И, по словам народного депутата, его подпишут уже в середине октября. А в силу часть норм может вступить задним числом - с 1 октября.

Читайте также: Некоторые украинцы получат меньшие зарплаты в октябре: с чем это связано

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября....але часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

В частности, в законопроекте, который Комитет поддержал ко второму чтению, оставили следующие изменения: