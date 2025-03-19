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Экономика Соцвыплаты Пенсии могут не начислить: кто должен срочно обратиться в Пенсионный фонд
19 марта, 13:35
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Пенсии могут не начислить: кто должен срочно обратиться в Пенсионный фонд

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинцам, которые работали до 2004 года, возможно, нужно подтвердить свой трудовой стаж для начисления пенсии.
  • Для подтверждения стажа можно использовать трудовую книжку, другие документы или свидетельства двух лиц.

Часть украинцев может столкнуться с необходимостью подтверждения страхового стажа для зачисления в пенсию. Это важно, поскольку без подтверждения определенные периоды работы могут не быть учтены при начислении выплат.

Какой трудовой стаж нужно подтвердить

Речь идет о трудовом стаже до 2004 года, где главным документом для подтверждения этого стажа является трудовая книжка. Если в трудовой нет записей о работе или они неправильные, следует обратиться в Пенсионный фонд с другими документами, подтверждающие стаж, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Для подтверждения трудового стажа можно использовать следующие документы:

  • справки,
  • выписки из приказов,
  • лицевые счета и ведомости о выплате заработной платы,
  • удостоверения,
  • характеристики,
  • письменные трудовые договоры,
  • соглашения с отметками о выполнении,
  • другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Обратите внимание! Если же документов нет, можно подать свидетельство двух лиц, которые работали вместе с человеком и могут подтвердить его трудовой стаж.