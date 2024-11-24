О чем нужно информировать ПФУ, чтобы не потерять субсидию

Украинцы должны обязательно сообщать ПФУ об определенных изменениях для того, чтобы не потерять субсидию. Речь идет об обстоятельствах, которые влияют на начисление этой помощи.

О чем необходимо сообщать ПФУ

Информировать Пенсионный фонд об изменениях нужно в течение 30 дней с момента их наступления, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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О чем нужно сообщать Пенсионному фонду:

изменения в составе лиц, которые зарегистрированы в помещении;

изменения в перечне услуг ЖКУ, которые получает лицо (или условий предоставления этих услуг);

приобретение права собственности на транспортное средство (исключением является прицеп и мопед);

покупка иностранной валюты, банковских металлов в течение последнего года на сумму более 50 тысяч гривен;

приобретение права собственности на имущество стоимостью более 50 тысяч гривен;

одноразовая покупка на сумму более 50 тысяч гривен;

покупка облигаций внутреннего государственного займа на более чем 100 тысяч гривен;

открытие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;

пребывание одного из членов домохозяйства за границей более 60 дней;

смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;

создание объединения совладельцев многоквартирного дома и тому подобное.

Обратите внимание! Связаться со специалистами ПФУ можно как онлайн, так и оффлайн.