О чем нужно информировать ПФУ, чтобы не потерять субсидию
24 ноября 2024, 13:48Читати новину українською
Украинцы должны обязательно сообщать ПФУ об определенных изменениях для того, чтобы не потерять субсидию. Речь идет об обстоятельствах, которые влияют на начисление этой помощи.
О чем необходимо сообщать ПФУ
Информировать Пенсионный фонд об изменениях нужно в течение 30 дней с момента их наступления, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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О чем нужно сообщать Пенсионному фонду:
- изменения в составе лиц, которые зарегистрированы в помещении;
- изменения в перечне услуг ЖКУ, которые получает лицо (или условий предоставления этих услуг);
- приобретение права собственности на транспортное средство (исключением является прицеп и мопед);
- покупка иностранной валюты, банковских металлов в течение последнего года на сумму более 50 тысяч гривен;
- приобретение права собственности на имущество стоимостью более 50 тысяч гривен;
- одноразовая покупка на сумму более 50 тысяч гривен;
- покупка облигаций внутреннего государственного займа на более чем 100 тысяч гривен;
- открытие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;
- пребывание одного из членов домохозяйства за границей более 60 дней;
- смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;
- создание объединения совладельцев многоквартирного дома и тому подобное.
Обратите внимание! Связаться со специалистами ПФУ можно как онлайн, так и оффлайн.