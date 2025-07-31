Кабмин унормировал отдельные вопросы производства боеприпасов. Это нужно, чтобы уже запущенные производственные процессы не останавливались.

Какие новые правила производства боеприпасов?

Новое постановление утверждает Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Украина получит тысячи ударных комплектов с ИИ для дронов: как они будут работать

В постановлении указано, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, продолжают свою деятельность. Это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Также все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения продолжают свое действие, поэтому производителям не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

Правительство устранило также административные барьеры для производителей боеприпасов. Это позволяет предприятиям, имеющим необходимые технологии и компетенции, оперативно разворачивать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения.

Как будет развиваться украинский военно-оборонный комплекс?

Украинский военно-оборонный комплекс готовит новые разработки, которые удивят мир, вероятно, осенью 2025 года, заявил Руслан Стефанчук.

Я хочу напомнить – датская модель, чешская модель, которые финансируют или обеспечивают через свое финансирование Вооруженных Сил Украины,

– пояснил спикер Верховной Рады.

Он также отметил, что украинская сторона открыта к новым партнерствам. Также Киев ожидает новое мегасоглашение с Соединенными Штатами Америки.

Это когда украинские дроны будут продаваться в Соединенные Штаты, а Украина будет покупать новейшее вооружение от Соединенных Штатов,

– отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что это – абсолютно новая страница, когда Украина уже начинает становиться поставщиком безопасности для всего мира. Потому что наше государство имеет уникальный опыт, технологии и продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам.