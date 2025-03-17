Великобритания и "коалиция желающих" рассматривают варианты давления на Путина

В субботу, 15 марта, на онлайн-встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров примерно 25 стран (входят в коалицию желающих) обсуждали усиление санкций против России. Их применят, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Замороженные активы России могут конфисковать

Также рассматривается возможность конфисковать замороженные российские активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В частности, в правительстве Великобритании признали, что полная конфискация этих активов является "сложным вопросом". Однако сейчас "рассматриваются все возможные варианты".

Мы не можем позволить президенту Путину играть с соглашением президента Трампа,

– сказал Стармер, который выступил на видеовстрече с лидерами европейских стран и Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Кроме того, премьер-министр Великобритании призвал лидеров стран быть готовыми контролировать любое перемирие контролировать любое перемирие в Украине. Он заявил, что если Россия наконец сядет за стол переговоров, то они должны держать это под контролем, чтобы "обеспечить настоящий и долговременный мир". Если же нет, то странами следует приложить все усилия, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны.

Интересно! Ранее Германия и Франция выступали против полного изъятия российских активов. Однако теперь Берлин и Париж "меняют свою позицию" и обсуждают возможные способы их использования.