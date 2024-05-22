Новая помощь для переселенцев будет доступна уже с июня

Внутренне перемещенные лица смогут пользоваться новым видом помощи от государства. Речь идет о субсидировании аренды жилья.

Для кого субсидия на аренду жилья

Субсидию на аренду жилья сначала смогут получить переселенцы, а впоследствии такой проект помощи планируют реализовать для более широкого круга граждан.

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Реализация проекта продлится в течение двух лет. Первый этап – только для ВПЛ. После этого помощь станет доступной и для других граждан, которые нуждаются в помощи от государства.

Размер такой субсидии будет учитывать разницу в стоимости жилья. Это из-за того, что цены на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается:

в Киеве аренда выше на 22% по сравнению со средней,

в Николаеве – ниже на 30 – 35%,

на Закарпатье цены аж в 2,5 раза выше средних,

в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду являются самыми низкими – от 2,8 до 4,4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.

От чего будет зависеть размер субсидии

Кроме стоимости жилья, размер еще будет зависеть от количества лиц, которое арендует жилье, и доходов домохозяйства и его способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Таким образом, переселенцы будут платить за аренду не более 20 – 30% семейного дохода, остальное будет финансировать государство.

Кстати, в формулу расчета субсидии заложат 13,5 квадратных метров жилплощади на каждого члена домохозяйства также общую площадь для всех.