Более высокие цены, ограничения на переводы, топливо и курс доллара: какие изменения прогнозируют эксперты в феврале

В январе цены на топливо уже выросли из-за подорожания акцизов, поэтому многие украинцы ожидают дальнейшего подорожания в феврале. Вместе с этим стоимость продуктов в Украине продолжит расти, в частности на овощи и крупы. Какой курс доллара прогнозируют эксперты в феврале и как повлияют на украинцев карточные ограничения и торговая война Трампа, выяснил 24 Канал.

Что будет с ценами на топливо в феврале

В разговоре с 24 Каналом эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что украинцы уже почувствовали рост цен на топливо в январе. Впрочем, по его прогнозам, в феврале подорожания не будет несмотря на опасения украинцев.

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Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Есть 3 фактора, вызвавшие текущий рост. Впрочем, он не продлится в феврале. Операторы уже выбрали весь потенциал для роста, то есть уже с корректировкой на курс национальной валюты.

Как объяснил эксперт, 3 основных фактора, которые повлияли на рост стоимости топлива в январе – начале февраля, следующие:

Подорожание акцизов: топливо прибавило примерно 1,5 гривны на литре горючего. Как объяснил эксперт, их теперь будут повышать ежегодно.

топливо прибавило примерно 1,5 гривны на литре горючего. Как объяснил эксперт, их теперь будут повышать ежегодно. Подорожание автопродуктов на европейских рынках: повлекло рост оптовых цен на 5 – 7% и, в конце концов, отразилось на розничных ценах.

повлекло рост оптовых цен на 5 – 7% и, в конце концов, отразилось на розничных ценах. Ослабление гривны на межбанковском рынке: это напрямую влияет на уплату налогов, поскольку они рассчитываются по этому курсу. В то же время закупка автопродуктов происходит на европейских биржах, что также сказывается на ценах.

В то же время Рябцев отметил, что сезонные колебания спроса могут проявиться в конце февраля – в марте. Однако дефицита топлива из-за сезонных факторов не ожидается.

Чего ожидать от курса доллара

В комментарии для 24 Каналу банкир Тарас Лесовой также поделился мыслями, чего ожидать от курса доллара в феврале. По его словам, на валютном рынке ожидается стабильная стоимость основных валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

Эксперт считает, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких важных факторов:

Стратегия Нацбанка: направленная на укрепление гривны и стабилизацию курса. Внутриэкономические факторы: развитие отраслей, уровень цен и спрос на иностранную валюту. Внешние факторы: уровень финансовой и военно-технической помощи, политика США относительно войны в Украине, цены на экспортные товары Украины. Ход войны и ее последствия: влияние на экономику и настроения в обществе.

Влияние этих факторов будет определять текущую ситуацию на валютном рынке, но ожидается, что валютные колебания останутся в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.

Таким образом, официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,4 гривны за доллар.

Что изменится для украинцев из-за карточных ограничений

С 1 февраля в Украине усилили финансовый мониторинг за карточными переводами. В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин объяснил, что это изменит для украинцев. По его словам, существует 2 уровня ограничений.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Первый уровень – это нормативный акт Национального банка Украины, который ограничивает перевод с карты на карту в размере 150 тысяч гривен в месяц. А есть второй документ – меморандум между крупнейшими банками Украины, которые приняли решение об усилении контроля за подобными перечислениями, добавив в перечень перечисления на IBAN.

Как объясняет эксперт, ограничение переводов на IBAN фактически сужает возможности осуществлять любые финансовые операции со своих счетов. В то же время стоит учитывать, что эти ограничения не касаются лиц, которые могут легально подтвердить происхождение средств, подлежащих переводу.

То есть если есть на сегодняшний момент в банке абсолютное подтверждение происхождения средств, то в пределах тех сумм банк не будет иметь никаких претензий. Это ограничение в отношении тех лиц, которые не имеют подтверждения происхождения доходов,

– объясняет эксперт.

Фактически такая практика уже существовала в банках ранее, ведь является частью финансового мониторинга, уточнил Пендзин. В случае поступления подозрительных средств на карточный счет, независимо от отправителя и способа перевода, банк все равно требовал от клиента подтверждения их происхождения.

Правда, сейчас сумма уменьшена. Раньше сумма была где-то на уровне 250 тысяч гривен. Сейчас вот они уменьшили ее – 150 тысяч гривен, потом будет до 100 тысяч. Поэтому, когда мы с Вами говорим об усилении тех вещей, еще раз повторяю, они никоим образом не касаются людей, которые имеют легальные доходы,

– уточнил эксперт.

По мнению Пендзина, эти ограничения не повлияют на большинство украинцев, поскольку 90% пользователей не почувствуют никаких изменений. В то же время для отдельных категорий граждан они могут создать определенные неудобства.

Это может касаться тех, кто занимается интернет-торговлей. И тех, кто вместо того, чтобы проводить расчеты через счет ФЛП, – дают, к примеру, на базаре номер счета своей личной карты. Это, по сути, детенизация украинского общества,

– резюмирует эксперт.

Пендзин отметил, что желание жить по европейским стандартам предусматривает не только преимущества, но и ответственность, в частности уплату налогов. В то же время многие стремятся к европейскому уровню жизни, но при этом хотят сохранить низкое налоговое бремя. Однако, как резюмирует эксперт, такая модель является нереалистичной.

Какие продукты в феврале подорожают

Хлеб и хлебобулочные изделия

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина рассказала 24 Каналу, что тенденция к стабильному подорожанию продуктов из более дешевого сегмента, в том числе хлеба и хлебобулочных изделий, будет наблюдаться в феврале.

Светлана Черемисина Ученая Института аграрной экономики По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В течение февраля 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 3 – 5%.

До этого, в 2024 году, хлебопекарная продукция стабильно дорожала, растет в цене на 1,5 – 3% ежемесячно. По данным Государственного комитета статистики Украины, только за период с декабря 2024 года по январь 2025 года:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1,8% и стал стоить 51,91 гривны за килограмм;

подорожал на 1,8% и стал стоить 51,91 гривны за килограмм; хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 3,0% и теперь стоит 42,52 гривны за килограмм;

подорожал на 3,0% и теперь стоит 42,52 гривны за килограмм; хлеб ржаной подорожал на 3,0% и стал стоить 45,12 гривны за килограмм;

В то же время батон добавил к цене 3,1% и теперь стоит 27,78 гривны за 500 граммов.

Крупы

Как прогнозируют ученые Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост цен на крупы, что обусловлено рядом факторов. Прежде всего из-за того, что продолжается тенденция к росту цен на зерно.

В частности, в течение января 2025 пшеница второго класса подорожала на 2% и достигла цены 9 695 гривен за тонну, пшеница третьего класса подорожала на 2,3% и теперь стоит 9 464 гривны за тонну, ячмень подорожал на 4,6% и стоит 8 448 гривен за тонну. Средняя закупочная цена гречки колеблется на уровне от 13 000 до 15 000 гривен за тонну,

– сообщила Светлана Черемисина.

Ситуация осложняется из-за проблем с энергоснабжением, подорожания топлива и повышения налогов. В результате в течение февраля 2025 года цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 – 7%.

Мясо

Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу рассказала, что в феврале не ожидается подорожание основных видов мяса. Однако в Украине из-за войны всегда существует вероятность значительных колебаний цен.

Наталья Копытец Ученая Института аграрной экономики В течение последнего месяца – по состоянию на 28 января 2025 года по сравнению с 28 декабря 2024 года – в продуктовых супермаркетах существенных изменений розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не произошло.

То есть сейчас розничные цены на говядину, свинину и курицу остались на уровне декабря 2024 года, за исключением:

куриных бедер , которые подорожали на 7,5% и достигли 121,50 гривны за килограмм;

, которые подорожали на 7,5% и достигли 121,50 гривны за килограмм; куриных голеней, которые подешевели на 5,5% до 71 гривны за килограмм.

Эксперты отмечают, что на колебания цен на внутреннем рынке мяса влияет несколько факторов, в частности это:

спрос и предложение, покупательная способность населения и активность потребителей;

изменения в производственных затратах, что связаны с колебанием цен на ресурсы, такие как корма, ветеринарные препараты, энергоносители, электроэнергия и горюче-смазочные материалы;

цены также зависят от уровня импортных поставок мясной продукции, а также от эпидемий, таких как африканская чума свиней и птичий грипп.

Ключевым фактором, что уже третий год влияет на ценовую ситуацию на рынке мяса, является полномасштабная агрессия России против Украины, которая вызвала потерю поголовья, производств и объектов критической инфраструктуры.

В то же время в январе цены на куриное филе выросли на 1,6%, достигнув 178,63 гривны за килограмм, а на говядину ребра – на 2,1%, до 175,45 гривны за килограмм. Цены на свинину (ошеек, подчеревина, лопатка) выросли на 1,2 – 3,7%.

Овощи и картофель

В то же время ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу выразила мнение, что в феврале ожидается незначительное подорожание овощей – до 5%.

Инна Сало Ученая Института аграрной экономики Из-за потери качественных показателей, что в основном связаны со сложностями хранения, цены на капусту белокочанную могут вырасти до 50 гривен за килограмм (повышение на 3,4%), а на морковь – до 37 гривен за килограмм (увеличение на 1,4%). Цена на лук репчатый, вероятно, будет оставаться почти неизменной – на уровне 18 гривен за килограмм.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается, что цена на картофель тоже может вырасти по сравнению с январем на 3,7% – до 36 гривен за килограмм. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.

Что влияет на формирование цен на овощи По словам ученой, на динамику цен на овощи значительное влияние имеют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Как повлияет торговая война Трампа на Украину

Недавно общество всколыхнули новости о том, что Трамп начал вводить пошлины на импорт из ряда стран, таких как Канада, Мексика и Китай, а также начал угрожать ими ЕС. Олег Пендзин считает, что такие торговые войны новоизбранного президента США – это ящик Пандоры.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Есть такой термин – "ящик Пандоры". В мире есть куча стран, которые очень сильно недовольны пропорциями, которые возникли в международной торговле. И Трамп считает, если Америка что-то больше покупает, чем продает в каких-то странах, то тем самым она субсидирует другие страны.

Важно понимать, что речь идет о странах, с которыми Соединенные Штаты имеют отрицательный торговый баланс. Трамп планирует ввести пошлины на их товары, однако есть один важный нюанс: кроме того, что он импортирует продукцию из этих стран, он также продает им свои товары.

Таким образом, вводя пошлины, Трамп повышает цены на товары внутри страны.

А получая пошлины на те товары, что он продает в те страны, он получит уменьшение конкурентоспособности американских товаров. Что это будет означать? Это будет означать, что избиратель Трампа, кроме того, чтобы получить выгоду, доходы и счастье от прихода любимого президента в Белый Дом, получит повышение цен минимум на 20%,

– объясняет Пендзин.

Это, в свою очередь, будет иметь влияние и на Украину, ведь она очень зависима от всех международных процессов, которые сейчас происходят.

Если бы в Украине не было войны, то я бы взял большую миску с попкорном, сел бы на диване и начал бы смотреть, чем это закончится для Америки и других стран. Но, к сожалению, так не получится. Украина очень сильно зависит от этих всех процессов, которые сейчас происходят. Я думаю, это не закончится ничем хорошим,

– резюмирует Пендзин.

Однако если цена на нефть будет снижаться или объем ее добычи будет сокращаться на фоне торговой политики Трампа, то это приведет к уменьшению доходов России. А это, безусловно, является позитивом для Украины.