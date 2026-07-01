Новые зарплаты военнослужащих, повышение тарифов на воду и более доступная ипотека: что изменится с 1 июля

С 1 июля в Украине вступят в силу изменения, которые затронут жизнь миллионов граждан. Военные получат новую систему боевых выплат, ветераны смогут оформить льготную ипотеку, а на всех заправках будут продавать бензин нового стандарта. В то же время в ряде городов вырастут тарифы на воду, а для посылок в ЕС вводится пошлина.

Новый стандарт топлива

С 1 июля на всех заправках Украины будут продавать бензин с добавлением биоэтанола. Как отмечают в Министерстве экономики, использование такого топлива является обычной практикой для стран Европейского Союза.

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Переход на бензины стандарта Е10 предполагает, что такое топливо должно содержать от 7 до 10% биоэтанола – обезвоженного этилового спирта, который получают в процессе переработки растительного сырья. Стандарт распространяется на все бензины с октановым числом ниже 98.

Внедрение нового стандарта является частью сближения украинского и европейского рынков топлива. Оно направлено на сокращение выбросов парниковых газов, поскольку биоэтанол является экологически чистым топливом.

В Минэкономики заверили, что после введения стандарта Е10 бензин на украинских заправках не подорожает, а автопарк в основном готов к изменениям в составе топлива. В частности, двигатели, выпущенные после 2000 года, адаптированы к бензину с долей биоэтанола.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу отмечал, что переход на Е10 является одним из факторов, сдерживающих снижение цен на бензин в Украине. Поскольку не все трейдеры до конца были уверены, что внедрение не отложат, заказы на топливо некоторое время откладывались.

В итоге это наверстали, однако по состоянию на 29 июня не все производители подтвердили поставки. По словам эксперта, такой дефицит ресурсов удерживает цены на текущем уровне.

Зарплаты военных в июле

В рамках реформы в Украине обновили систему зарплат военнослужащих. Первые выплаты за июнь должны поступить до 20 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Размер базового денежного обеспечения не изменяется, однако сверх него вводится новая система боевых вознаграждений. Их размер зависит от зоны пребывания и характера выполняемых военных задач. Предусмотрены следующие дополнительные вознаграждения:

тыловое

10 тысяч гривен в месяц (вместе с базовым обеспечением зарплата составит минимум 30 тысяч гривен);

на линии соприкосновения (пропорционально количеству дней выполнения задач в соответствующей зоне)

100 тысяч гривен в месяц за участие в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц за пребывание и выполнение задач до взводного опорного пункта включительно;

70 тысяч гривен в месяц за пребывание и выполнение задач до ротного опорного пункта включительно.

суточные за штурмы

20 тысяч гривен в сутки – за восстановление позиций в глубине собственной обороны;

40 тысяч гривен в сутки – штурм на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

Отметим, что совокупный размер боевых выплат ограничен лимитом – 460 тысяч гривен в месяц. Отдельно к этой сумме добавляются базовое денежное обеспечение, единовременное пособие за заключение контракта и бонусы за результат боевых действий.

Для военных предусмотрены следующие бонусы: 100 тысяч гривен за одного взятого в плен противника, 15 тысяч гривен – за уничтожение в контактном бою при наличии видеофиксации.

Расширение еОсели со льготной ставкой

Государственная ипотека со льготной ставкой 3% годовых будет доступна для ветеранов и семей погибших воинов. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, нововведение вступит в силу с 17 июля.

Льготная ставка 3% годовых будет действовать в течение первых 10 лет, а с 11-го года – 6% годовых.

По данным Министерства по делам ветеранов, воспользоваться льготной ипотекой могут:

участники войны;

ветераны, в том числе с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов;

члены семей погибших или умерших военнослужащих.

Ранее ветераны могли приобрести жилье в ипотеку на стандартных условиях: 7% годовых в течение первых 10 лет действия кредитного договора, 10% годовых, начиная с 11-го года.

Новые таможенные правила для отправлений в ЕС

С 1 июля Европейский Союз будет взимать пошлину с небольших посылок стоимостью до 150 евро, ввозимых на территорию ЕС. Об этом сообщили в Укрпочте. Пошлиной будут облагаться коммерческие отправления и подарки, если их задекларированная стоимость превышает 45 евро.

Фиксированный сбор в размере 3 евро будет взиматься за каждый отдельный товар. Кроме того, к отправлениям могут применяться:

НДС (если он не был уплачен через систему IOSS);

местные сборы за таможенное оформление или обработку отправлений.

Их перечень и размер будет определять каждая страна ЕС отдельно.

Как сообщали в Совете ЕС, введение пошлины является временной мерой в ответ на порожденную ее отсутствием недобросовестную конкуренцию для продавцов ЕС, риски для здоровья и безопасности потребителей, а также высокий уровень мошенничества и экологических проблем.

Расширение программы "Доступные лекарства"

В Украине продолжат включать новые препараты в программу "Доступные лекарства". Как сообщила Национальная служба здравоохранения Украины, в рамках расширения программы в июле будет добавлено 51 международное непатентованное название лекарственных средств, предназначенных для лечения сердечных заболеваний и нарушений работы сосудов головного мозга. Это позволит пациентам получать препараты бесплатно или с частичной доплатой.

В частности, в перечень войдут лекарства для:

профилактики тромбообразования;

лечения нарушений сердечного ритма;

лечения сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца;

контроля артериального давления;

снижения уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Также правительство создало механизм поддержки лекарств, производимых в Украине.

Каким будет курс доллара в июле

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в июле ожидаются умеренные колебания курса. Скорее всего, валютный рынок и в дальнейшем будет находиться в пределах динамики, контролируемой Национальным банком.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Ориентировочный коридор колебаний курса доллара в июле, скорее всего, составит 44,5 – 45,5 гривны. Это означает, что рынок будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривен. В то же время такие изменения не стоит расценивать как "метастазы" кризисных явлений. Нацбанк остается основным игроком, прочно удерживая архитектуру рынка, а значит, разрушительных процессов на рынке мы не увидим.

По словам Тараса Лесового, движение курса к отметке 48 – 50 гривен за доллар в июле маловероятно, поскольку для такого сценария необходимо совпадение нескольких негативных факторов:

существенных задержек внешнего финансирования;

резкого роста спроса;

мощного шока в сфере безопасности;

ухудшения инфляционных ожиданий.

По мнению Лесового, такое совпадение на данный момент маловероятно.

Для кого вырастут пенсии

По данным Пенсионного фонда Украины, на повышение пенсий могут рассчитывать получатели выплат, которым в июле исполнилось 70, 75 и 80 лет. Если их пенсия не превышает 10 340 гривен, им начислят возрастную надбавку:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для пенсионеров от 80 лет – 570 гривен.

ПФУ начислит доплату автоматически, поэтому обращаться по этому поводу не нужно. Отметим, что надбавку начнут начислять со дня достижения соответствующего возраста. Поэтому в первый месяц размер доплаты будет зависеть от количества дней после наступления 70, 75 или 80 лет.

В ПФУ подчеркивают, что надбавки к пенсии не суммируются, а доначисляются. Это означает, что в 70 лет доплата составляет 300 гривен, в 75 лет она увеличится на 156 гривен, то есть до 456 гривен, а в 80 лет составит 570 гривен.

Какой тариф на коммунальные услуги повысят в июле

Большинство тарифов на коммунальные услуги для населения останутся неизменными из-за действия моратория, запрещающего повышение цен во время военного положения и в течение полугода после его окончания.

Речь идет о тарифах на газ, горячую воду и отопление. Их устанавливают поставщики услуг, поэтому в городах они различаются, однако сам уровень должен оставаться фиксированным.

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей "заморозили" до конца октября на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако тарифы на воду в Украине могут существенно измениться. Большинство предприятий планирует повысить стоимость услуг с 1 июля. Местным властям предоставили право самостоятельно утверждать тарифы для водоканалов. Их будет проверять Нацрегулятор, однако больше не будет устанавливать.

О повышении цен с 1 июля сообщили несколько водоканалов в Украине. Пересмотр тарифов инициировали "Полтававодоканал", "Тернопольводоканал", "Луцкводоканал".

Как рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН, повышение тарифов на воду в июле анонсировали также в Одессе, Запорожье, Кременчуге, Виннице, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде, Бердичеве. Цены вырастут на 100 – 150%, а местами и на 200%.