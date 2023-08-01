Какими будут зарплаты украинских военных с 1 августа

Ранее правительство уже отменяло доплату 30 тысяч для восковых-тыловиков, однако впоследствии все же вернуло. Ждут ли изменения украинских воинов в августе, рассказываем дальше

Изменятся ли выплаты военных в августе 2023 года

После отмены доплат тыловикам военно-политическое руководство Украины объявило о новых условиях службы для украинских воинов. В частности, участвующие в боевых действиях имеют новые выплаты и больший отпуск.

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Изменения вступили в силу 1 февраля 2023 года. В августе перерасчет выплат для военных не планируется.

Какая зарплата у украинских военных

Доплату в размере 30 тысяч гривен отменили только военным, которые не на передовой и не выполняют боевые задачи.

Конечная сумма заработной платы каждого военного определяется отдельно, согласно его званию, стажу, боевому заданию и состоянию здоровья.

Минимальная заработная плата военных составляет 20,1 тысяч гривен, если речь идет о ГСЧС и Нацполиции – 17 тысяч гривен.

Прибавки, которые могут получать военные:

100 тысяч гривен:

если военные находятся в плену, на территории нейтральных государств или пропавшие без вести;

военнослужащие, проходящие реабилитацию после ранения в отпуске или на стационарном лечении.

Сумму 100 тысяч гривен также получает семья погибшего военного в тот месяц, когда была констатирована его смерть.

50 тысяч гривен:

руководители, непосредственно выполняющие боевое задание в составе своего подразделения.

30 тысяч гривен:

воины ПВО;

военные, несущие боевые дежурства, в том числе на блокпостах;

те, кто осуществляет обеспечение сил обороны.

Другие доплаты для военных:

от 20 до 100 тысяч гривен – могут получать военные за выслугу лет. Точная сумма определяется в соответствии со стажем, званием и заслугами перед Родиной;

от 15 до 30 тысяч гривен – вознаграждение для руководящего состава и инструкторов;

6000 гривен – надбавка срочникам от украинского правительства;

2350 гривен – доплата для курсантов вузов, при условии, что до зачисления на обучение, ученик не проходил военную службу.

Точная сумма зарплата для большинства военных определяется индивидуально ежемесячно. Изменения возможны при условии перехода на другую должность, определения новой боевой задачи, состояния здоровья и дислокации.