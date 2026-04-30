Япония готовит экстренный шаг из-за энергокризиса: на кону миллиарды долларов

Правительство Японии рассматривает возможность выделения средств для финансирования летних субсидий на электроэнергию и природный газ. Ведь расходы на энергоносители в стране из-за войны на Ближнем Востоке стремительно растут.

Какие субсидии готовит Япония?

По данным источников, знакомых с вопросом, субсидии Токио может возобновить на три месяца, начиная с июля, пишет Reuters.

Программа, вероятно, поможет компенсировать расходы потребителей на электроэнергию и природный газ с июля по сентябрь. А ее бюджет может составить около 500 миллиардов иен, что составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.

Собеседник издания рассказал, что правительство Санае Такаичи пока якобы не планирует формировать дополнительный бюджет на эти нужды, а стремится использовать резервные фонды.

Премьер-министр Японии якобы уже начала изучать детали предложенной программы, в частности объемы возможной поддержки.

До сих пор правительство настаивало, что цены на электроэнергию не вырастут мгновенно, но в то же время пообещало внимательно следить за ситуацией и быть готовым действовать для обеспечения стабильных поставок энергии,

– пишет издание.

В то же время министр промышленности Рёсэй Аказава ранее заявлял, что последствия подорожания сжиженного природного газа, японцы, вероятно, начнут ощущаться уже с июня. Ведь СПГ в стране широко используют для генерации электроэнергии на тепловых станциях.

Обратите внимание! Чтобы сдержать рост цен на бензин ранее Япония уже продлила действие субсидий на топливо после того, как война на Ближнем Востоке привела к подорожанию топлива. На эти меры правительство использовало 2 триллиона иен из резервов бюджета.

Как Токио сдерживает цены на топливо?

В середине марта цены на бензины в Японии подскочили до рекордного уровня, пишет Bloomberg.

Стоимость топлива в среднем достигла 190,8 иены за литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года.

Как страна с ограниченными природными ресурсами, Япония находится в особенно сложном положении,

– отметили аналитики.

Тогда правительство запустило программу субсидий на бензин. Она начала действовать с 19 марта.

По данным Минторговли, такой шаг должен был снизить цены примерно до 170 иен за литр в течение ближайших нескольких недель.

Кроме того, Япония ввела дополнительные субсидии на закупки легкого топлива, мазута и керосина в том же объеме, что и бензин.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу заявил, что считает ситуацию вокруг существенного повышения цен на топливо несколько спекулятивной. Он пояснил, что даже в случае полного перекрытия Ормузского пролива, дефицита нефти все равно не будет, поскольку еще до войны в мире ежесуточно добывали на 3 миллиона бочек нефти больше, чем необходимо.

Какой ажиотаж вызвал энергокризис в Японии?

На фоне войны в Иране и подорожания топлива в Японии начали фиксировать ажиотажный спрос на товары первой необходимости. В соцсетях появились сообщения о том, что часть жителей массово скупает базовые продукты и предметы быта.

В частности, один из пользователей платформы X сообщил о резком росте спроса на туалетную бумагу. После этого в интернете начали распространяться сообщения и фото с пустыми полками и большими запасами товаров в домах.

На ситуацию вынуждено было реагировать правительство. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало заявление, в котором призвало граждан не поддаваться паническим настроениям и принимать решение о покупках, в частности туалетной бумаги, только на основе проверенной информации.

В то же время представители отрасли заверили, что производство бумажной продукции работает без перебоев.