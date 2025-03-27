Япония и Южная Корея отреагировали на новые пошлины Трампа

Торговые ограничения США, в частности пошлины на импортные авто, могут вызвать экономические потрясения в Японии и Южной Корее. В частности, они могут поставить под угрозу стабильность их автопромышленности.

Япония готовит ответ Трампу

Издание Financial Times пишет, что акции японских автопроизводителей упали на 2 – 5% после объявления введения пошлин Дональдом Трампом передает 24 Канал. Пресс-секретарь Йосимаса Хаяси назвал пошлины "крайне печальными" и такими, что повредят японской экономике.

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Он также отметил, что новая политика США может серьезно повлиять на двусторонние отношения, мировую экономику и торговую систему. Соответственно, Япония рассматривает различные варианты ответа на 25% пошлины США на импорт автомобилей.

Нам нужно подумать о наилучшем варианте для национальных интересов Японии. Мы рассматриваем все варианты, чтобы найти наиболее удачный ответ,

– заявил премьер-министр Японии Сигеру Исиба.

Что будет с японскими автопроизводителями

В то же время Япония приложила значительные усилия, чтобы убедить Вашингтон освободить ее от таможенных тарифов, подчеркивая свой статус крупнейшего поставщика прямых иностранных инвестиций в США.

В частности, японские автопроизводители построили мощные производственные мощности в США, их цепочки поставок в значительной степени зависят от Канады и Мексики.

По данным аналитиков Goldman Sachs, влияние на японский экспорт может быть "значительным", поскольку автомобили и запчасти занимают большую долю в поставках в США.

Как пошлины Трампа могут повлиять на японских автопроизводителей Общий эффект на экономику Японии будет "несколько ограниченным", поскольку страна не потеряет конкурентоспособность по сравнению с другими поставщиками автомобилей, а снижение ВВП, по их оценкам, составит лишь 0,1 процентного пункта.

Как пошлины Трампа ударили по Южной Корее

Пошлины также оказали негативное влияние на другие азиатские страны. Акции ведущих южнокорейских автопроизводителей, в частности Hyundai и ее дочерней компании Kia, снизились на 4% 27 марта. В то же время правительство Южной Кореи планирует разработать меры поддержки для автомобильной промышленности до апреля.

Есть опасения, что пошлины США создадут значительные трудности для экспорта наших автомобильных компаний в США,

– сказал министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гин.

По данным Управления международной торговли Министерства торговли США, Южная Корея экспортировала в США автомобилей на 36,6 миллиарда долларов, заняв третье место после Мексики и Японии.