Риск инфляции сохраняется: Путин прокомментировал экономическую ситуацию в России
Президент России Владимир Путин заявил, что финансовая и экономическая система страны остается устойчивой. И это несмотря на риски роста инфляции.
Что сказал Путин об экономической ситуации в России
Путин считает, что страна "достойно проходит нынешний исторический этап", о чем пишет российское пропагандистское медиа ТАСС .
Российский президент также добавил, что Россия добивается результатов в сфере технологического развития.
Мы ставим задачу достичь технологического лидерства и, как ни странно, при всех этих внешних ограничениях, достигаем необходимых нам результатов,
– сказал глава России.
Владимир Путин сообщил, что приоритетами федерального бюджета России на ближайшие три года станут:
- укрепление обороны;
- решение социальных вопросов;
- поддержка экономики
Путин добавил, что убежден, что при работе над бюджетом приоритетом будет "решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений".
Российский лидер также подчеркнул, что власти, в частности парламентарии, не забывают о решении основных вопросов, связанных с благосостоянием граждан.
Напомним, что в России уже снизили базовую ставку до 14% годовых. В частности, годовая инфляция в этом году, согласно прогнозу, составит 6-7%.
В частности, экономическая ситуация в России ухудшается. Бюджетный дефицит растет, а инфляция свидетельствует о нехватке ресурсов. Кремль же продолжает активно финансировать войну против Украины.