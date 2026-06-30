Впервые за 20 лет: большинство россиян считают, что ситуация в экономике плохая

Экономическая ситуация в России ухудшается. Уже 60 % россиян, опрошенных в период с марта по май, высказали подобные мнения. В то же время еще 27 % считают, что экономическая ситуация улучшается.

Что происходит с экономикой России

Предыдущие пиковые показатели были зафиксированы в 2020 году (45%) и 2021 году (50%) во время пандемии COVID-19, о чем сообщили в опросе Gallup, результаты которого были опубликованы 30 июня.

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Россияне также все более пессимистично оценивают собственный уровень жизни: 56% респондентов заявили, что он ухудшается. Это самый высокий уровень пессимизма за весь период наблюдений и первый случай за два десятилетия, когда такое мнение высказало большинство взрослого населения страны.

Дело в том, что российская экономика в условиях военного времени демонстрирует признаки замедления. В последние годы ее рост поддерживался высокими расходами на оборону, но правительство недавно снизило прогноз экономического роста на 2026 год с 1,3% до 0,4%, несмотря на рост мировых цен на нефть.

Кроме того, дефицит рабочей силы усугубляется. А взгляды россиян на ситуацию на рынке труда в этом году существенно ухудшились.

Согласно опросу 2026 года, 35% считают, что сейчас в их регионе благоприятное время для поиска работы, тогда как 58% убеждены, что это неудачное время.

В то же время уровень безработицы в России остается низким преимущественно из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной и массовой мобилизацией, а не благодаря сильной экономике. Исторически оценки россиянами рынка труда тесно коррелировали с уровнем безработицы, однако в 2026 году настроения оказались значительно хуже реального положения дел, что свидетельствует об общем росте экономического пессимизма.

Таким образом, даже население уже признает наличие проблем в России. Все это происходит, в частности, на фоне топливного кризиса и атак с использованием дронов.

Что еще происходит в России

Напомним, что экономическая ситуация в России ухудшается. На это влияет множество факторов – санкции, инфляция и т. д.

В то же время обостряется и топливный кризис. Он уже дошел до Москвы и области.