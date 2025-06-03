Рада определила, какое наказание будет ждать тех, кто пытается обойти санкции

Рада поддержала законопроект №12406. Он утвердил уголовную ответственность за нарушение и обход санкций в экономическом секторе.

Что известно об этом законопроекте

"За" принятие этого решения проголосовали 254 депутата против – 16, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Какие основные положения этого законопроекта:

устанавливается криминализация нарушений и обхода санкций (в первую очередь финансовых);

устанавливается ответственность не только за умышленное, но и неосторожное нарушение;

стоимостный порог для отграничения мелких нарушений – 151,4 тысячи гривен.

Ярослав Железняк Народный депутат Также предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения – не только подсанкционные, но и третьи лица.

Отметил Железняк и то, какое наказание будет устанавливаться:

штраф – от 425 тысяч гривен до 2,04 миллиона гривен;

лишение свободы – на 2 – 10 лет.

Также этим законопроектом утверждается дополнительное наказание в виде запрета на профессиональную деятельность до 15 лет. А в некоторых случаях будет происходить и конфискация имущества.