5 способов сэкономить на свете: украинцам пора готовиться к зиме: украинцам пора готовиться к зиме
14 ноября 2024, 12:40Читати новину українською
Электроэнергию нужно экономить, чтобы предотвратить перегрузку системы. В первую очередь стоит обратить внимание на приборы, которыми человек пользуется дома.
Экономия электроэнергии
В Укрэнерго сообщили о 5 способах сэкономить электроэнергию, передает 24 Канал.
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Среди них:
- Выключайте приборы из розеток, если ими не пользуетесь;
- Кипятите только нужные объемы воды;
- Стиральные и посудомоечные машины надо запускать только при полной загруженности и ночью;
- Используйте энергосберегающие лампы и выключайте свет в комнатах, где нет людей;
- Все устройства типа телефонов и ноутбуков стоит заряжать ночью, когда меньше нагрузка на систему.
Крайне важно не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления. Утром – с 07:00 до 11:00 и вечером – с 16:00 до 22:00,
– написали в Укрэнерго.
Экономия электроэнергии может предотвратить перегрузку энергосистемы и уменьшить продолжительность будущих отключений света.