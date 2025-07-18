Вы не знали этого раньше: в ДТЭК рассказали, как снизить счета за электроэнергию

Во время летней жары многие украинцы регулярно используют кондиционеры. Однако к эксплуатации этой техники следует относиться весьма внимательно.

Как экономить с помощью кондиционера?

В частности люди могут также "экономить свет", если пользоваться советами, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Для того, чтобы экономить электроэнергию, важно установить правильный температурный режим. Дело в том, что слишком низкая температура может привести к большим цифрам в платежках.

Оптимальными являются 24-26 градусов по Цельсию. Каждый градус ниже 22 градусов по Цельсию добавляет к счету до 8%,

– предупредили в ДТЭК.

Обратите внимание! Украинцам также рекомендуют закрывать днем шторы и использовать специальные пленки на окнах, чтобы снизить нагрев помещения и уменьшить нагрузку на кондиционер.