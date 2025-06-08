8 июня, 11:01
Как уменьшить платежку за воду летом: есть несколько простых методов
Основні тези
- Установка счетчиков горячей и холодной воды, а также проверка исправности кранов и туалетного бачка помогает сэкономить в платежке за воду.
- Кроме того, эффективная загрузка стиральной машины, экономичная сантехника, закрытие кранов, а также принятие душа вместо ванны являются ключевыми методами экономии воды летом.
Летом, когда потребители едва ли не чаще всего используют воду, можно с помощью нескольких методов сэкономить на платежках за услуги. Например, загружать до максимума стиральную машину, или же принимать душ вместо ванны.
Что надо делать, чтобы сэкономить на воде летом
Первый совет для экономии воды летом будет касаться установки счетчиков, как горячей воды, так и холодной, передает 24 Канал. Также стоит проверить на исправность все краны и туалетный бачок, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.
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Среди других советов есть такие:
- Загрузка стиральной машины до максимального объема, потому что при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и больше электрической энергии.
- Экономичная сантехника, например унитаз с двумя режимами для слива. Это помогает сэкономить около 15 литров воды в день для семьи на 3-х человек.
- Обязательно закрывайте все краны, ведь кран, который протекает, может потратить до 24 литров воды в сутки.
- Когда чистите зубы или моете посуду не тратьте лишнюю воду, которая вытекает бесперебойно в канализацию при открытом кране. Такой метод поможет сэкономить сотни литров воды.
- В то же время еще один простой, но действенный метод – это принимать душ, а не ванну.