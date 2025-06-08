Как уменьшить платежку за воду летом: есть несколько простых методов

Летом, когда потребители едва ли не чаще всего используют воду, можно с помощью нескольких методов сэкономить на платежках за услуги. Например, загружать до максимума стиральную машину, или же принимать душ вместо ванны.

Что надо делать, чтобы сэкономить на воде летом

Первый совет для экономии воды летом будет касаться установки счетчиков, как горячей воды, так и холодной, передает 24 Канал. Также стоит проверить на исправность все краны и туалетный бачок, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.

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Среди других советов есть такие: