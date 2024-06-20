Как экономить воду летом и уменьшать платежки

Летом потребители могут довольно легко экономить воду, а значит значительно уменьшить суммы в платежках за услугу. Поэтому 24 Канал подготовил несколько простых, но одновременно эффективных способов уменьшить потребление воды.

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Прежде всего, чтобы не переплачивать за воду, необходимо установить счетчики холодной и горячей воды и проверить исправность кранов и туалетного бачка. Что касается рутинных дел, то стоит правильно загружать стиральную машинку и принимать душ, а не ванну.

Заметьте! Стиральную машину нужно загружать до максимального допустимого объема. Ведь при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и, соответственно, больше электрической энергии.

Также сейчас украинцам стоит обратить внимание на экономичную сантехнику. К примеру, это может быть унитаз с двумя режимами слива. Благодаря этому удается экономить около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

Помните! Всегда нужно плотно закрывать кран. Если из него капает, вы можете потерять около 24 литров воды в сутки.

А также дополнительный совет: не тратьте лишнюю воду, когда чистите зубы или моете посуду. Это позволит сэкономить сотни литров воды, которые могли бы вытечь в канализацию за 3 минуты при открытом кране.

Как вырастут тарифы на воду в Киеве

Как стало известно, НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 гривны до 39,06 гривны за кубометр воды (без НДС).

Заметьте! Тарифы для населения будут применяться на уровне тарифов, которые применялись и раньше: на централизованное водоснабжение – 13,47 гривны за кубометр (без НДС); на централизованное водоотведение – 11,85 гривны за кубометр (без НДС).

Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом: