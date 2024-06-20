Как экономить воду летом и уменьшать платежки
Летом потребители могут довольно легко экономить воду, а значит значительно уменьшить суммы в платежках за услугу. Поэтому 24 Канал подготовил несколько простых, но одновременно эффективных способов уменьшить потребление воды.
Читайте также: Как сэкономить свет на электроустройствах дома
Прежде всего, чтобы не переплачивать за воду, необходимо установить счетчики холодной и горячей воды и проверить исправность кранов и туалетного бачка. Что касается рутинных дел, то стоит правильно загружать стиральную машинку и принимать душ, а не ванну.
Также сейчас украинцам стоит обратить внимание на экономичную сантехнику. К примеру, это может быть унитаз с двумя режимами слива. Благодаря этому удается экономить около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.
А также дополнительный совет: не тратьте лишнюю воду, когда чистите зубы или моете посуду. Это позволит сэкономить сотни литров воды, которые могли бы вытечь в канализацию за 3 минуты при открытом кране.
Как вырастут тарифы на воду в Киеве
Как стало известно, НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 гривны до 39,06 гривны за кубометр воды (без НДС).
Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом:
- на централизованное водоснабжение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС);
- на централизованное водоотведение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр (без НДС).