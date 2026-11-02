Деньги Европы "утекают" в США: в ЕЦБ предупредили о слабом месте экономики ЕС

Куда уходят европейские деньги

О тревожной тенденции заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич во время выступления на финансовой конференции в Дублине, сообщает Reuters.

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По его словам, ситуация демонстрирует парадокс европейской экономической интеграции.

Национальные границы внутри ЕС по-прежнему создают серьезные препятствия для инвесторов, тогда как барьеры для вложений в американские акции с 2014 года снизились на четверть. Это более чем вдвое превышает темпы снижения барьеров для инвестиций между самими странами еврозоны.

Поражает то, что мы интегрируемся с Соединенными Штатами быстрее, чем друг с другом– подчеркнул Вуйчич.

Как это влияет на экономику ЕС

Исследования ЕЦБ показывают, что раздробленность рынка напрямую вредит экономике в трудные времена. Например, во время пандемии COVID-19 компании, которые зависели преимущественно от внутренних инвесторов, сократили свои вложения на 20 % сильнее, чем бизнес с международной поддержкой.

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Кроме того, европейские компании обычно сразу сокращают инвестиции при росте цен на нефть, тогда как американские предприятия такой слабости не демонстрируют.

Во фрагментированной Европе инвестиции становятся первым, на чем экономят, когда возникает потрясение. Это проблема устойчивости еще до того, как она становится проблемой экономического роста– пояснил вице-президент ЕЦБ.

Обратите внимание! ЕС годами пытается создать единый рынок капитала, чтобы на равных конкурировать с экономикой США. Однако на практике европейские инвесторы продолжают искать более высокую доходность за океаном. Это приводит к тому, что Европа фактически своими деньгами финансирует экономический рост Соединенных Штатов.

Напомним, ранее в Германии призвали Евросоюз создать Союз сбережений и инвестиций, чтобы мобилизовать больше частного капитала и поддержать европейские стартапы и компании. Также Берлин продвигает план по перезагрузке экономики Евросоюза.