Гроші Європи "тікають" до США: у ЄЦБ попередили про слабке місце економіки ЄС

Куди йдуть європейські гроші

Про тривожну тенденцію заявив віцепрезидент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Борис Вуйчич під час виступу на фінансовій конференції в Дубліні, повідомляє Reuters.

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За його словами, ситуація демонструє парадокс європейської економічної інтеграції.

Національні кордони всередині ЄС досі створюють серйозні перешкоди для інвесторів, тоді як бар'єри для вкладень в американські акції з 2014 року впали на чверть. Це більш ніж удвічі перевищує темпи зниження перешкод для інвестицій між самими країнами єврозони.

Вражає те, що ми інтегруємося зі Сполученими Штатами швидше, ніж одне з одним– наголосив Вуйчич.

Як це впливає на економіку ЄС

Дослідження ЄЦБ показують, що роздробленість ринку прямо шкодить економіці у важкі часи. Наприклад, під час пандемії COVID-19 компанії, які залежали переважно від внутрішніх інвесторів, скоротили свої вклади на 20% сильніше, ніж бізнес із міжнародною підтримкою.

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Крім того, європейські компанії зазвичай одразу зменшують інвестиції, коли зростають ціни на нафту, тоді як американські підприємства такої слабкості не демонструють.

У фрагментованій Європі інвестиції стають першим, на чому економлять, коли виникає потрясіння. Це проблема стійкості ще до того, як вона стає проблемою економічного зростання– пояснив віцепрезидент ЄЦБ.

Зауважте! ЄС роками намагається створити єдиний ринок капіталу, щоб на рівних конкурувати з економікою США. Проте на практиці європейські інвестори продовжують шукати вищої прибутковості за океаном. Це призводить до того, що Європа фактично власними грошима фінансує економічне зростання Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше у Німеччині закликали Євросоюз створити Союз заощаджень та інвестицій, щоб мобілізувати більше приватного капіталу й підтримати європейські стартапи та компанії. Також Берлін просуває план для перезавантаження економіки Євросоюзу.