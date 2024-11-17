Экономика Европы при президентстве Трампа: что будет с курсом и налогами

Экономические решения, которые согласуют в Америке при президентстве Трампа, могут повлиять на экономику Европы. Например, европейцы могут ввести пошлины на американские товары.

Что сейчас происходит между США и Европой

Жители Европы могут принять решение о введении пошлин на американские товары, из-за чего может начаться "эпоха торговых войн", как рассказал экономист Олег Гетман для 24 канала.

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Известно, что переговоры между Европой и США продолжаются. Отмечено, что европейцы могут увеличить закупку американского сжиженного газа. В то же время американцы могут не вводить пошлину.

Какой будет новая торговая политика в мире

Олег Гетман говорит, что есть вероятность, что Соединенные Штаты и страны Европы все же договорятся о соглашении. И даже несмотря на это, согласно его словам, пока сложно сказать, какой будет новая торговая политика в мире.

В целом, сейчас придет эпоха торговых войн, когда одни страны будут вводить ограничительные пошлины против других и вводиться зеркальные действия. Это все, конечно, не очень хорошо для мира,

– сказал Гетман.

Экономист также высказал свое мнение относительно того, что “лучше бы все вводили пошлины исключительно против Китая”.

Что в дальнейшем ожидать от евро

Гетман заявил, что вряд ли евро в дальнейшем будет падать в цене.

Я думаю, что и дальше эти колебания будут наблюдаться. Меньше чем 1 к 1 они вряд ли спустятся, и выше чем 1 к 1,10 вряд ли поднимутся,

– сделал прогноз экономист.

Интересно! Колебания между долларами и евро 1 к 1, или же 1 к 1,15 наблюдаются уже последние 20 лет.

Он добавил, что речь идет об обычных колебаниях, которые будут зависеть от ряда факторов:

учетных ставок национальных банков;

ставки ФРС;

торгового баланса и тому подобное.

Важно! В Reuters спрогнозировали, что в случае победы Трампа на выборах в США, доллар может вырасти, а вот евро упасть. Речь шла о падении в среднем на 10%.