Министры иностранных дел пяти стран ЕС и Украины соберутся в Варшаве 19 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Какой будет Европа при Трампе

Отмечается, что руководители МИД Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Украины встретятся, чтобы обсудить такие темы, как переизбрание Дональда Трампа президентом США, война в Украине и будущая политика в Европе.

К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречи с лидерами Великобритании и Франции для координации действий и предотвращения возможных договоренностей между США и Россией, которые могут повредить Украине.

К слову, в МИД сообщили, что администрация Байдена планирует предоставить всю обещанную военную помощь Украине до конца своей каденции.