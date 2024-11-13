Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Что сказали в МИД о статье The Times

Георгий Тихий отметил, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия.

Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие,

– сказал он.

Спикер МИД также подчеркнул, что Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для ее мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях.

Ранее издание The Times писало, что Украина якобы смогла бы быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе Fat Man, которую сбросили США на Нагасаки в Японии в 1945 году. По данным авторов, это могло бы произойти, если Дональд Трамп прекратил бы помогать Украине в войне с Россией.

Журналисты подчеркнули, что Украина все еще контролирует девять действующих реакторов и имеет значительный ядерный опыт, несмотря на то, что в 1996 году она отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Авторы подытожили, что такая бомба, вероятно, имела бы примерно десятую часть мощности американской Fat Man.

Однако Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины – государственного исследовательского центра, который консультирует президента и Совет национальной безопасности и обороны – утверждает, что даже такая бомба могла бы потенциально привести к уничтожению целых российских авиабаз, а также концентрации военных, промышленных или логистических объектов.