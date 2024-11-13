Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

Цікаво У радіусі дії української зброї 14 ядерних сховищ Росії, – ЗМІ

Що сказали в МЗС про статтю The Times

Георгій Тихий зазначив, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю,

– сказав він.

Речник МЗС також підкреслив, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Раніше видання The Times писало, що Україна нібито змогла б швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби Fat Man, яку скинули США на Нагасакі в Японії в 1945 році. За даними авторів, це могло б статися, якщо Дональд Трамп припинив би допомагати Україні у війні з Росією.

Журналісти підкреслили, що Україна все ще контролює дев'ять чинних реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що в 1996 році вона відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

Автори підсумували, що така бомба, ймовірно, мала б приблизно десяту частину потужності американської Fat Man.

Проте Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України – державного дослідницького центру, який консультує президента і Раду національної безпеки і оборони – стверджує, що навіть така бомба могла б потенційно призвести до знищення цілих російських авіабаз, а також концентрації військових, промислових або логістичних об'єктів.