Міністри закордонних справ п’яти країн ЄС та України зберуться у Варшаві 19 листопада, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Якою буде Європа за Трампа

Зазначається, що очільники МЗС Польщі, Франції, Німеччини, Великобританії, Італії та України зустрінуться, щоб обговорити такі теми, як переобрання Дональда Трампа президентом США, війна в Україні та майбутня політика в Європі.

До слова, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував зустрічі з лідерами Британії і Франції для координації дій та запобігання можливим домовленостям між США і Росією, які можуть зашкодити Україні.

До слова, у МЗС повідомили, що адміністрація Байдена планує надати всю обіцяну військову допомогу Україні до кінця своєї каденції.