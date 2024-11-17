Що наразі відбувається між США та Європою

Жителі Європи можуть прийняти рішення про введення мита на американські товари, через що може розпочатися "епоха торгових воєн", як розповів економіст Олег Гетман для 24 каналу.

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Наразі відомо, що перемовини між Європою та США тривають. Зазначено, що європейці можуть збільшити закупівлю американського скрапленого газу. Водночас американці можуть не вводити мито.

Якою буде нова торгівельна політика у світі

Олег Гетман каже, що є ймовірність, що Сполучені Штати та країни Європи все ж домовляться про угоду. І навіть попри це, згідно з його слів, поки що складно сказати, якою буде нова торгівельна політика у світі.

В цілому, зараз прийде епоха торгових воєн, коли одні країни будуть вводити обмежувальні мита проти інших й запроваджуватимуться дзеркальні дії. Це все, звичайно, не дуже добре для світу,

– сказав Гетман.

Економіст також висловив свою думку щодо того, що “краще б всі вводили мита виключно проти Китаю”.

Що надалі очікувати від євро

Гетман заявив, що навряд чи євро надалі падатиме в ціні.

Я думаю, що і далі ці коливання будуть спостерігатись. Менше ніж 1 до 1 вони навряд чи спустяться, і вище ніж 1 до 1,10 навряд чи піднімуться,

– зробив прогноз економіст.

Цікаво! Коливання між доларами і євро 1 до 1, або ж 1 до 1,15 спостерігаються вже останні 20 років.

Він додав, що йдеться про звичайні коливання, які будуть залежати від низки факторів:

облікових ставок національних банків;

ставки ФРС;

торгового балансу тощо.

Важливо! У Reuters спрогнозували, що у випадку перемоги Трампа на виборах у США, долар може зрости, а от євро впасти. Йшлося про падіння в середньому на 10%.