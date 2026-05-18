Вторая экономика мира дала сбой: почему Китай теряет позиции

Несмотря на то что экономика Китая считается второй в мире, в течение начала 2026 года некоторые показатели свидетельствовали о замедлении. Одной из причин стала война в Иране. В то же время встреча лидеров США и Китая должна стать первым шагом к уменьшению давления между странами и улучшению двусторонней торговли.

Что известно об экономике Китая в 2026 году?

О том, как изменились экономические значения страны и почему они "разочаровывают", пишет Reuters.

В апреле 2026 года экономика Китая потеряла импульс к росту. Так, снизилось промышленное производство. Розничные продажи упали до минимумов за последние годы. Причиной таких последствий является война в Иране, которая вызвала рост цен на энергоносители. К тому же Китай постоянно "ведет борьбу" со слабым внутренним спросом, ведь китайцы тратят меньше средств, особенно на крупные покупки.

Например, в течение апреля розничные продажи, которые являются показателем потребления, выросли лишь на 0,2%. Такой показатель самый низкий с декабря 2022 года. Хотя ожидаемый рост должен был быть на уровне 2%, даже мартовский показатель в 1,7% не дотянул до прогнозов.

Соответствующую ситуацию можно проследить на внутреннем рынке с продажей автомобилей. Против апреля 2025 года покупка упала на 21,6%. И несмотря на попытки авторынков расширить мощности через другие страны и продажи автомобилей туда – седьмой месяц подряд фиксируют снижение в сфере.

Рост розничных продаж за первые четыре месяца 2026 указывает на все еще слабый спрос со стороны домохозяйств, поскольку потребители сосредотачивают расходы на выборочных дискреционных категориях и категориях улучшения, а не на широком потреблении,

– отметил главный экономист Китайского центра Конференционного совета, Юхань Чжан.

В то же время показатели по уровню безработицы в стране стали более оптимистичными. Если в марте текущего года значения достигали 5,4%, то в апреле ситуация улучшилась на 0,2%. То есть уровень безработицы снизился до 5,2%.

Но это не спасает общую ситуацию. Положение экономики ухудшается из-за меньших инвестиций. Так, слабые вложения в строительство, инфраструктуру и производство в течение первых четырех месяцев 2026 года уменьшили общие инвестиции в капитал на 1,6%.

Соответствующую оценку подтверждает производство стали. В годовом измерении сфера уменьшила показатель на 2,8%. Это одновременно свидетельствует о снижении активности не только в промышленности, но и строительстве.

И хотя по общему показателю экономика Китая за первые три месяца 2026 года выросла на 5%, аналитики отмечают, что рост происходит неравномерно.

Слабый рост и рост инфляции могут усложнить разработку политики в ближайшие месяцы,

– объяснила главный экономист Китая Линн Сонг из ING.

К тому же есть риски, связанные со спадом на рынке недвижимости. В частности определяющей остается ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому власти Китая делают акцент на энергетическую безопасность, развитие технологий и контроль поставок.

Что изменится после визита Трампа в Китай?

Поездка президента США Дональда Трампа в Китай 13 – 15 мая, стала первой за последние 9 лет. Встреча между лидерами сильнейших экономически стран прошла "без сюрпризов". Однако президенты договорились об уменьшении давления в политических отношениях.

Как писали в Bloomberg, во время встречи лидеры стран договорились о снижении пошлин на некоторые товары. Такое решение должно способствовать двусторонней торговле и уравновесить напряженную ситуацию между США и Китаем.

В частности страны договорились о торговле в сфере сельскохозяйственного хозяйства. И хотя основных деталей еще нет, ведь стороны согласовывают конкретные вопросы, – есть информация о покупке Китаем американских самолетов.

Известно, что Дональд Трамп и Си Дзиньпин довольно положительно оценили американо-китайские отношения. Как отметили в издании, результатам переговоров обе страны "могут найти решение проблем путем диалога и сотрудничества".

Как отношения между США и Китаем могут повлиять на Украину?

Накануне стало известно, что после визита Трампа в Китай приедет Путин. Как рассказал для 24 Канала исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, президент России имеет беспокойство. Ведь если бы его визит состоялся накануне, то это означало бы сверку позиций между КНР и Россией. А в нынешнем случае скорее речь идет о том, что Китай поставит перед фактом Россию о том, что было во время встречи.

"Позиция меняется. И это может свидетельствовать об увеличении давления Китая на Россию. Поскольку уже несколько лет КНР придерживается достаточно четкой формулы, что переговоры должны проходить с участием не только США, но и Китая и Европы. Причем Китай всегда говорит о Европе. И мы знаем – если КНР что-то очень требует в России, то там не могут отказать",– пояснил Леонов.

В частности сообщалось, что во время встречи лидеры США и Китая обсуждали вопросы Украины. Обе стороны заинтересованы в решении конфликта и согласовали прилагать усилия и держать контакты, чтобы решить ситуацию.

В то же время полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан для 24 Канала рассказал, что массированные российские удары по Украине 13 – 14 мая были связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. Именно так, по мнению эксперта Россия пыталась показать, что позиции и просьбы Америки – не являются приоритетом.

"Путин и Си сорвали попытку растянуть перемирие хотя бы до 15 – 16 мая. Путин показал, что просьбы Трампа ему абсолютно неинтересны, он отработал программу Китая. Поведение Путина в этом смысле – "шестерки" Си Цзиньпина", – добавил эксперт.