Що відомо про економіку Китаю у 2026 році?

Про те, як змінилися економічні значення країни та чому вони "розчаровують", пише Reuters.

Дивіться також Проблеми в Росії: що відбувається в економіці країни та чи врятують Кремль ціни на нафту

У квітні 2026 року економіка Китаю втратила імпульс до зростання. Так, знизилося промислове виробництво. Роздрібні продажі впали до мінімумів за останні роки. Причиною таких наслідків є війна в Ірані, яка спричинила зростання цін на енергоносії. До того ж Китай постійно "веде боротьбу" зі слабким внутрішнім попитом, адже китайці витрачають менше коштів, особливо на великі покупки.

Наприклад, протягом квітня роздрібні продажі, які є показником споживання, зросли лише на 0,2%. Такий показник найнижчий від грудня 2022 року. Хоча очікуване зростання мало бути на рівні 2%, навіть березневий показник у 1,7% не дотягнув до прогнозів.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Відповідну ситуацію можна простежити на внутрішньому ринку з продажем автомобілів. Проти квітня 2025 року купівля впала на 21,6%. І попри намагання авторинків розширити потужності через інші країни й продаж автомобілів туди – сьомий місяць поспіль фіксують зниження у сфері.

Зростання роздрібних продажів за перші чотири місяці 2026 року вказує на все ще слабкий попит з боку домогосподарств, оскільки споживачі зосереджують витрати на вибіркових дискреційних категоріях та категоріях покращення, а не на широкому споживанні,

– зазначив головний економіст Китайського центру Конференційної ради, Юхань Чжан.

Водночас показники щодо рівня безробіття в країні стали більш оптимістичними. Якщо у березні поточного року значення сягали 5,4%, то у квітні ситуація покращилась на 0,2%. Тобто рівень безробіття знизився до 5,2%.

Але це не рятує загальну ситуацію. Становище економіки погіршується через менші інвестиції. Так, слабкі вкладення в будівництво, інфраструктуру та виробництво протягом перших чотирьох місяців 2026 року зменшили загальні інвестиції в капітал на 1,6%.

Відповідну оцінку підтверджує виробництво сталі. У річному вимірі сфера зменшила показник на 2,8%. Це одночасно засвідчує зниження активності не тільки в промисловості, а й будівництві.

І хоча за загальним показником економіка Китаю за перші три місяці 2026 року зросла на 5%, аналітики зазначають, що зростання відбувається нерівномірно.

Слабше зростання та зростання інфляції можуть ускладнити розробку політики в найближчі місяці,

– пояснила головна економістка Китаю Лінн Сонг з ING.

До того ж є ризики, пов'язані зі спадом на ринку нерухомості. Зокрема визначальною залишається ситуація на Близькому Сході. Через це влада Китаю робить акцент на енергетичну безпеку, розвиток технологій та контроль постачань.

Що зміниться після візиту Трампа до Китаю?

Поїздка президента США Дональда Трампа до Китаю 13 – 15 травня, стала першою за останні 9 років. Зустріч між лідерами найсильніших економічно країн пройшла "без сюрпризів". Однак президенти домовилися про зменшення тиску в політичних відносинах.

Як писали у Bloomberg, під час зустрічі лідери країн домовилися про зниження мит на деякі товари. Таке рішення має сприяти двосторонній торгівлі та врівноважити напружену ситуацію між США та Китаєм.

Зокрема країни домовились про торгівлю у сфері сільськогосподарського господарства. І хоча основних деталей ще немає, адже сторони узгоджують конкретні питання, – є інформація про купівлю Китаєм американських літаків.

Відомо, що Дональд Трамп та Сі Дзіньпін доволі позитивно оцінили американсько-китайські відносити. Як зазначили у виданні, результатами переговорів обидві країни "можуть знайти розв'язання проблем шляхом діалогу та співпраці".

Як відносини між США та Китаєм можуть вплинути на Україну?

Напередодні стало відомо, що після візиту Трампа до Китаю приїде Путін. Як розповів для 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, президент Росії має занепокоєння. Адже якби його візит відбувся напередодні, то це означало б звірення позицій між КНР та Росією. А в нинішньому випадку скоріше йдеться про те, що Китай поставить перед фактом Росію про те, що було під час зустрічі.

"Позиція змінюється. І це може свідчити про збільшення тиску Китаю на Росію. Оскільки вже декілька років КНР дотримується достатньо чіткої формули, що переговори мають відбуватися за участі не лише США, але й Китаю та Європи. Причому Китай завжди говорить про Європу. І ми знаємо – якщо КНР щось дуже вимагає в Росії, то там не можуть відмовити",– пояснив Леонов.

Зокрема повідомлялося, що під час зустрічі лідери США та Китаю обговорювали питання України. Обидві сторони зацікавленні у вирішенні конфлікту і погодили докладати зусиль та тримати контакти, аби розв'язати ситуацію.

Водночас полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан для 24 Каналу розповів, що масовані російські удари по Україні 13 – 14 травня були пов'язані з візитом президента США Дональда Трампа в Китай. Саме так, на думку експерта Росія намагалася показати, що позиції та прохання Америки – не є пріоритетом.

"Путін та Сі зірвали спробу розтягнути перемир'я хоча б до 15 – 16 травня. Путін показав, що прохання Трампа йому абсолютно нецікаві, він відпрацював програму Китаю. Поведінка Путіна у цьому сенсі – "шістки" Сі Цзіньпіна", – додав експерт.