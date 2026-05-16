Что известно о решении Трампа по санкциям против Китая?

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, о чем пишет Reuters 16 мая.

Читайте также Трамп выбросил в мусорку все подарки Китаю: как это понимать

Я не прошу никаких услуг, потому что когда просишь услуг, нужно предоставлять их в ответ,

– сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста на борту самолета Air Force One.

Как пишет Reuters, Си Цзиньпин – лидер Китая – не комментировал свои переговоры с Трампом по Ирану. Хотя Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность войной в Иране, назвав ее конфликтом, "который никогда не должен был бы произойти и который нет оснований продолжать".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Отмена санкций стала бы уступкой Пекину, о чем отмечает Bloomberg.

Санкции стали еще одним источником напряжения накануне визита президента США после того, как Китай приказал компаниям не придерживаться этих ограничений,

– говорится в материале.

Следует напомнить, что США ввели санкции против китайских нефтеперерабатывающих компаний, связанных с торговлей иранской нефтью, в течение последних недель в рамках своей военной и экономической кампании против Ирана. А Китай давно является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Еще в апреле администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что вводит экономические санкции против крупного нефтеперерабатывающего завода в Китае и примерно 40 судоходных компаний и танкеров, которые участвуют в транспортировке иранской нефти. Об этом шла речь в материале AP.

Санкции, которые отрезают компании от финансовой системы США и наказывают любого, кто ведет с ними бизнес, вводятся за несколько недель до встречи президента Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Китае, – писали в тексте.

Среди компаний, на которые распространяются санкции, – это нефтеперерабатывающий объект Hengli Petrochemical в портовом городе Далянь, который имеет мощность переработки примерно 400 тысяч баррелей сырой нефти в день, что делает его одним из крупнейших независимых НПЗ в Китае.

Что еще известно о санкциях США?

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в мае ввело санкции против 10 человек и компаний, которые помогали Ирану закупать оружие и сырье для производства дронов и баллистических ракет. В список попали компании и лица из Китая, Беларуси и др.

Санкции США применены, в частности, в отношении китайской фирмы Yushita Shanghai International Trade Co Ltd. Согласно информации, она выступала посредником для иранского Центра прогресса и развития (CDPI).

В то же время китайское правительство приказало компаниям не обеспечивать выполнение санкций в отношении 5 национальных НПЗ. В Министерстве торговли Китая заявили, что санкции Соединенных Штатов незаконно ограничили торговлю Китая с третьими странами. Также в заявлении говорится, что санкции нарушают международные нормы.

Эксперт Иван Ус в комментарии для 24 Канала рассказал, что основная тема этих переговоров между президентами стран – это какое будущее будет у архитектуры мировой торговли. Например, продолжаться ли либерализация, или все же будут определенные исключения.