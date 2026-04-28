План "Б" Пекина: Китай готовится защитить экономику из-за войны в Иране

Китай планирует усилить устойчивость экономики к внешним вызовам и укрепить энергетическую безопасность на фоне нестабильности, вызванной войной в Иране. В то же время экономический рост страны оказался даже лучше, чем ожидалось в начале года.

Как Китай защищает свою экономику?

Об этом высшее руководство Китая заявило на заседании Политбюро Коммунистической партии, которое возглавляет глава Си Цзиньпин, пишет Bloomberg.

Прежде Пекин стремится повысить уровень обеспечения энергоресурсами и сделать ставку на стабильное внутреннее развитие.

Заявления руководства стали одним из самых прямых признаний рисков, которые создает война для Китая,

– замечает издание.

Хотя экономика Китая пока лишь частично испытывает влияние энергетического кризиса., вызванной войной в Иране. В то же время продолжающаяся блокада Ормузского пролива остается серьезной угрозой для второй экономики мира.

Ведь повышение цен на нефть может снизить глобальное потребление. В результате это окажет негативное влияние на китайский экспорт., играющий главную роль в росте страны.

Пекин планирует :

активнее развивать внутренний спрос через расширение предложения товаров и услуг;

ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов в области энергетики, транспорта и цифровизации;

развивать системы водоснабжения, электроэнергетики, вычислительные мощности и телекоммуникации

Вместе с тем, Китай уже увеличил государственные расходы и инвестиции в инфраструктуру. Также планирует развивать независимые цепи поставок и обеспечить технологическую самодостаточность.

Какая ситуация в экономике Китая сейчас?

В первом квартале 2026 года экономика Китая показало сильные результаты. В Пекине заявили, что ключевые показатели превысили прогнозы, хотя не без некоторых затруднений.

ВВП Китая вырос на 5% в годовом измерении в первом квартале и ускорился по сравнению с предыдущим, пишет Financial Times.

Рост промышленного производства в I квартале года ускорился благодаря быстрому развитию машиностроения и высоких технологий:

производство оборудования выросло на 8, 9% в годовом измерении;

высокотехнологичное производство повысилось на 12, 5%;

производство оборудования для 3D-печати– на 54%;

изготовление литий-ионных батарей– на 40, 8%;

выпуск промышленных роботов– на 33, 2%.

Национальная экономика продемонстрировала хороший старт,

– заявило Национальное бюро статистики.

Поэтому правительство пока воздержится от прямых новых стимулирующих мер., ожидая дальнейшего развития. ситуации вокруг войны в Иране

Как Китай зарабатывает на войне в Иране?

Китайские предприятия, занимающиеся переработкой угля на химическую продукцию, получают существенные прибыли на фоне роста цен на нефть и перебоев в снабжении энергоресурсов через регион Персидского залива. Нарушения глобальных цепей снабжения создали для этого сегмента благоприятные условия.

Акции китайских компаний поднялись: Ningxia Baofeng Energy– примерно на 30%, а Shenhua Energy– 15%. В то же время традиционные нефтеперерабатывающие компании демонстрируют спад из-за нестабильности рынка и роста издержек.

В то же время аналитики отмечают, что война против Ирана постепенно изменяет глобальный баланс влияния, ослабляя позиции США и усложняя отношения Вашингтона даже с союзниками. На этом фоне Китай пытается использовать ситуацию для расширения своего экономического и геополитического влияния в мире.