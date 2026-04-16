Несмотря на войну в Иране: экономика одной важной страны начала расти

Валовой внутренний продукт Китая вырос на 5% в годовом измерении в первом квартале. Он ускорился, по сравнению с предыдущим кварталом.

Что происходит с экономикой Китая?

Экспорт, высокотехнологичное производство и фискальные стимулы компенсировали все еще слабую внутреннюю экономику, о чем пишет FT.

Показатель роста превысил:

ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg (4,8%); а также результат предыдущего квартала (4,5%).

Он также находился на верхней границе правительственного целевого диапазона на этот год – 4,5 – 5%,

– говорится в материале.

Рост частично был обусловлен лучшими (чем ожидалось) показателями промышленного производства, которое в марте выросло на 5,7% в годовом измерении против прогноза аналитиков в 5,3%.

Рост розничных продаж, который считается одним из индикаторов потребительских настроений, оказался слабее ожиданий – 7% по сравнению с прогнозом в 2,4% в марте.

Национальная экономика продемонстрировала хороший старт,

– заявило Национальное бюро статистики в своем комментарии к этим данным.

Согласно заявлению, рост промышленного производства ускорился в частности благодаря быстрому развитию секторов машиностроения и высоких технологий. В ведомстве отметили, что производство оборудования в первом квартале выросло на 8,9% в годовом измерении, тогда как высокотехнологичное производство – на 12,5%.

В частности, производство оборудования для 3D-печати, литий-ионных батарей и промышленных роботов выросло на 54%, 40,8% и 33,2% соответственно.

Ожидается, что экономика Китая испытывает негативное влияние войны с Ираном и рост цен на энергоносители, что может ослабить длительное дефляционное давление. В то же время это ударит по маржинальным показателям чрезвычайно конкурентного промышленного сектора.

В частности, в Bloomberg писали, что в марте цены на фабриках Китая выросли на 0,5% в годовом измерении. Больше всего увеличились цены производителей в энергоемких отраслях.

