Медленно и уверенно катится вниз: что с российским госбюджетом

В россии наблюдается падение доходов почти в два раза, расходы превышают довоенный уровень, а золотовалютные резервы тают. Как обстоят дела у страны-агрессорки с госбюджетом, читайте в материале.

Как сообщил на своей странице Олег Гетман, экономический эксперт, сверхдоходы россии вследствие панического роста цен этой весной на энергоносители в мире – закончились.

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Хорошие новости от госбюджета россии

По словам эксперта, доходы страны-агрессорки резко уменьшаются. На сегодняшний день наблюдается падение ежемесячных доходов россии почти в два раза.

Что касается расходов, то с марта по август расходы значительно превышают довоенный уровень, в среднем они выше на 465 миллиардов рублей ежемесячно.

Следовательно, в июле и августе расходы стали значительно превышать доходы россии. Дефицит бюджета в июле составил 1 триллион рублей, в августе – 344 миллиарда рублей.

Следующие месяцы ожидается дальнейшее сокращение доходов россии, вследствие существенного уменьшения поставок газа в ЕС и мирового ограничения цены на нефть россии с декабря 2022 года.

– добавляет Олег Гетман.

Золотовалютные резервы – тают

По данным, обнародованным экономическим экспертом, по сравнению с январем 2022 года общий объем международных резервов россии уменьшился по состоянию на 1 сентября на 64 миллиарда долларов.

В августе объем резервов составил 577 миллиардов долларов, а в сентябре – 566 миллиардов долларов.

Из оставшихся 566 миллиардов долларов – замороженные (в евро, долларах, фунтах) около 300 миллиардов долларов, еще около 130 миллиардов в золоте под санкциями,

– подчеркивает эксперт.

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россия и ее газ

Напомним, что страна-агрессорка будет пытаться каким-либо образом сорвать отопительный сезон в Украине и Европе.

Как рассказал 24 каналу исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, газотранспортная система Украины работает менее чем на 20% от общей мощности, то есть на сегодняшний день транзит газа из россии в ЕС через Украину является критически низким.

исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, газотранспортная система Украины работает менее чем на 20% от общей мощности, то есть на сегодняшний день транзит газа из россии в ЕС через Украину является критически низким. По прогнозам эксперта, больше всего в этой газовой баталии пострадает теряющая европейский рынок россия.

Сложившаяся с транзитом газа ситуация станет для Украины возможностью развивать внутреннюю газодобычу после победы и стать экспортерами газа в ЕС.

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