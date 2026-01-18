Последствия войны "ударят" еще сильнее: экономика России входит в новую фазу в 2026 году

Для российской экономики 2026 год становится новой фазой – фазой "дорогих денег". Это в частности становится нормой на фоне войны против Украины и макроэкономической нестабильности.

С какими проблемами столкнется Россия в 2026 году?

Высокая стоимость капитала сохранится надолго, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Это заставит бизнес отказываться от инерционного планирования, жестко контролировать оборотный капитал и сокращать собственные инвестиции. Компаниям в России придется:

пересматривать сроки окупаемости проектов; условия отсрочек платежей; реальную цену заемных средств.

В результате даже при формально стабильном спросе растет осторожность и падает готовность к развитию,

– объяснили в разведке.

Дополнительный удар по бизнесу нанесет налоговая политика. С 1 января 2026 года в России применяется повышенная ставка налога на добавленную стоимость – 22%:

Это усложняет расчеты с контрагентами, увеличивает риски налоговых споров, повышает административную нагрузку. И все эти факторы особенно тяжелы для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, рынок труда остается напряженным. Вакансий пока значительно больше, чем работников. Низкая безработица на фоне мобилизации и демографических потерь равна росту конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда. Но замедление роста зарплат заставляет бизнес искать замену "зарплатной гонке" через автоматизацию, сокращение функций и повышение требований к универсальным навыкам.

Проблемы накапливаются и в логистике. Обязательный электронный документооборот и усиление регулирования международных перевозок создают риски задержек и проверок,

– отметили в сообщении.

Для продавцов на маркетплейсах проблемы создают новые правила платформенной экономики, повышенные налоги и регуляторная неопределенность.

Важно! Таким образом можно увидеть, что экономические последствия войны против Украины все больше "ударяют" по внутренней бизнес-среде. Вместо развития и инвестиций компании концентрируются на выживании, юридической обороне и минимизации рисков, что говорит о системной деградации экономики.

Напомним, что в России массово закрывается бизнес. Об этом пишет Forbes.

За 2025 год в России было ликвидировано около 30 тысяч компаний. Наибольшее количество юридических лиц сократилось в Центральном федеральном округе.

Обратите внимание! Последний раз сокращение происходило в 2022 году, а в 2023 – 2024 годах численность российских компаний росла.

Что еще известно о состоянии российской экономики?