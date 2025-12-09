Хуже, чем пытается показать Путин: что происходит с экономикой России

Владимир Путин пытается показать, что российская экономика способна поддерживать затяжную войну против Украины. В частности Путин заявил 8 декабря, что Россия работает над преодолением демографических проблем и повышением рождаемости.

Что сейчас происходит с российской экономикой?

Владимир Путин также сказал, что рост ВВП России составит примерно один процент до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Согласно его словам, инфляция будет на уровне или ниже шести процентов. При этом Центральный банк прогнозирует инфляцию в 4 – 5% в 2026 году.

Российский президент утверждал, что страна сейчас может постепенно наращивать "экономический импульс", сохраняя низкую безработицу и умеренную инфляцию. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что рост российского ВВП за последние три года составляет около 10% несмотря на "беспрецедентное" санкционное давление и что российская экономика может "двигаться вперед" несмотря на "попытки сдержать развитие".

Однако недавние экономические меры Кремля свидетельствуют, что российская экономика находится в значительно худшем состоянии, чем пытается показать Путин,

– говорится в материале.

Президент России активизировал усилия, чтобы продемонстрировать устойчивость российской экономики и ее способность поддерживать длительные боевые действия против Украины. Его замечания 8 декабря, вероятно, также направлены на влияние на текущие мирные переговоры.

Путин, вероятно, пытается убедить Соединенные Штаты в таких важных моментах:

усиление санкционного давления не будет иметь желаемого эффекта на российскую экономику;

санкции не заставят его пойти на компромиссы для завершения войны против Украины.

Показательно, что Путин не касается темы войны в своих речах об экономике, вероятно, чтобы скрыть связь между российскими потерями на поле боя и экономическими проблемами,

– отметили в ISW.

В отчете отмечается: Кремль пытается совместить заявления об "устойчивости" российской экономики с ложным нарративом о якобы неизбежности военной победы России.

Заметьте! И оба эти месседжи имеют целью подтолкнуть Запад и Украину к уступкам сейчас – из-за страха перед еще более интенсивными и затяжными российскими наступательными операциями в будущем.

Российская экономика входит в финальную фазу 2025 года с "плохими показателями". Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Сейчас можно увидеть системную разбалансировку экономики.

Бизнес-убытки растут быстрее, чем правительство успевает компенсировать потери бюджетными вливаниями,

– объяснили в разведке.

Обратите внимание! В 2025 году экономика России все чаще демонстрирует "структурные трещины", которые становится все труднее маскировать.

Сколько еще Россия сможет воевать?