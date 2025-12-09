Гірше, ніж намагається показати Путін: що відбувається з економікою Росії
- Путін заявляє, що російська економіка зростатиме, та здатна підтримувати тривалу війну проти України.
- Економічні заходи Кремля свідчать про гірший стан економіки, ніж демонструє Путін, причому його зауваження спрямовані на вплив на мирні переговори.
Володимир Путін намагається показати, що російська економіка здатна підтримувати затяжну війну проти України. Зокрема Путін заявив 8 грудня, що Росія працює над подоланням демографічних проблем та підвищенням народжуваності.
Що наразі відбувається з російською економікою?
Володимир Путін також сказав, що зростання ВВП Росії становитиме приблизно один відсоток до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ISW.
Згідно з його слів, інфляція буде на рівні або нижче шести відсотків. При цьому Центральний банк прогнозує інфляцію у 4 – 5% у 2026 році.
Російський президент стверджував, що країна зараз може поступово нарощувати "економічний імпульс", зберігаючи низьке безробіття та помірну інфляцію. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін зазначив, що зростання російського ВВП за останні три роки становить близько 10% попри "безпрецедентний" санкційний тиск і що російська економіка може "рухатись вперед" попри "спроби стримати розвиток".
Однак нещодавні економічні заходи Кремля свідчать, що російська економіка перебуває у значно гіршому стані, ніж намагається показати Путін,
– йдеться у матеріалі.
Президент Росії активізував зусилля, щоб продемонструвати стійкість російської економіки і її здатність підтримувати тривалі бойові дії проти України. Його зауваження 8 грудня, ймовірно, також спрямовані на вплив на поточні мирні переговори.
Путін, ймовірно, намагається переконати Сполучені Штати у таких важливих моментах:
- посилення санкційного тиску не матиме бажаного ефекту на російську економіку;
- санкції не змусять його піти на компроміси для завершення війни проти України.
Показово, що Путін не торкається теми війни у своїх промовах про економіку, ймовірно, щоб приховати зв’язок між російськими втратами на полі бою та економічними проблемами,
– зазначили в ISW.
У звіті наголошується: Кремль намагається поєднати заяви про "стійкість" російської економіки з хибним наративом про нібито неминучість воєнної перемоги Росії.
Зауважте! Й обидва ці меседжі мають на меті підштовхнути Захід і Україну до поступок зараз – через страх перед ще більш інтенсивними та затяжними російськими наступальними операціями в майбутньому.
Російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року з "поганими показниками". Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
Наразі можна побачити системне розбалансування економіки.
Бізнесові збитки зростають швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями,
– пояснили у розвідці.
Зверніть увагу! У 2025 році економіка Росії все частіше демонструє "структурні тріщини", які стає все важче маскувати.
Скільки ще Росія зможе воювати?
Коштів на війну проти України у Росії залишилося на 12 – 18 місяців війни. Однак додаткові санкції могли б значно зменшити цей термін.
Президент США Дональд Трамп майже не тисне на Володимира Путіна. Тому у Москві вважають, що можу й надалі затягувати перемовини.