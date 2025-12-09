Гірше, ніж намагається показати Путін: що відбувається з економікою Росії

Володимир Путін намагається показати, що російська економіка здатна підтримувати затяжну війну проти України. Зокрема Путін заявив 8 грудня, що Росія працює над подоланням демографічних проблем та підвищенням народжуваності.

Що наразі відбувається з російською економікою?

Володимир Путін також сказав, що зростання ВВП Росії становитиме приблизно один відсоток до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ISW.

Згідно з його слів, інфляція буде на рівні або нижче шести відсотків. При цьому Центральний банк прогнозує інфляцію у 4 – 5% у 2026 році.

Російський президент стверджував, що країна зараз може поступово нарощувати "економічний імпульс", зберігаючи низьке безробіття та помірну інфляцію. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін зазначив, що зростання російського ВВП за останні три роки становить близько 10% попри "безпрецедентний" санкційний тиск і що російська економіка може "рухатись вперед" попри "спроби стримати розвиток".

Однак нещодавні економічні заходи Кремля свідчать, що російська економіка перебуває у значно гіршому стані, ніж намагається показати Путін,

– йдеться у матеріалі.

Президент Росії активізував зусилля, щоб продемонструвати стійкість російської економіки і її здатність підтримувати тривалі бойові дії проти України. Його зауваження 8 грудня, ймовірно, також спрямовані на вплив на поточні мирні переговори.

Путін, ймовірно, намагається переконати Сполучені Штати у таких важливих моментах:

посилення санкційного тиску не матиме бажаного ефекту на російську економіку;

санкції не змусять його піти на компроміси для завершення війни проти України.

Показово, що Путін не торкається теми війни у своїх промовах про економіку, ймовірно, щоб приховати зв’язок між російськими втратами на полі бою та економічними проблемами,

– зазначили в ISW.

У звіті наголошується: Кремль намагається поєднати заяви про "стійкість" російської економіки з хибним наративом про нібито неминучість воєнної перемоги Росії.

Зауважте! Й обидва ці меседжі мають на меті підштовхнути Захід і Україну до поступок зараз – через страх перед ще більш інтенсивними та затяжними російськими наступальними операціями в майбутньому.

Російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року з "поганими показниками". Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Наразі можна побачити системне розбалансування економіки.

Бізнесові збитки зростають швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями,

– пояснили у розвідці.

Зверніть увагу! У 2025 році економіка Росії все частіше демонструє "структурні тріщини", які стає все важче маскувати.

Скільки ще Росія зможе воювати?