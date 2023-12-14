Экономика России страдает: война с Украиной наносит финансовый ущерб врагу

Война с Украиной нанесла колоссальный ущерб для экономики России. В частности, выросли внутренние цены, что заставляет Москву увеличивать расходы на военные расходы.

Экономические показатели России

Если бы Россия не начала полномасштабное вторжение, ее экономика выросла бы более чем на 5%. Об этом рассказала главный экономист санкций в Минфине США Рэйчел Лингаас.

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Также политика сообщила, что в настоящее время страна-агрессор отстает от других экспортеров энергоносителей, в том числе и США.

В этом году Россия потратила на войну более 100 миллиардов долларов, а это почти треть всех расходов страны.

Доходы России от нефти и газа несколько пострадали в этом году, хотя в последние месяцы цены на нефть выросли. К слову, санкции от ЕС и США не имели того эффекта, который прогнозировался в начале года.

В 2024 году на статью "национальная оборона" Россия потратит 10,77 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в этом году. Еще 3,33 триллиона рублей выделят по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН.

Почему экономика России перегревается

Россия может не выдержать экономического роста, наблюдаемое в последнее время. В The Economist сообщили о негативных факторах, которые на это повлияют: