Экономические показатели России
Если бы Россия не начала полномасштабное вторжение, ее экономика выросла бы более чем на 5%. Об этом рассказала главный экономист санкций в Минфине США Рэйчел Лингаас.
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Также политика сообщила, что в настоящее время страна-агрессор отстает от других экспортеров энергоносителей, в том числе и США.
Доходы России от нефти и газа несколько пострадали в этом году, хотя в последние месяцы цены на нефть выросли. К слову, санкции от ЕС и США не имели того эффекта, который прогнозировался в начале года.
В 2024 году на статью "национальная оборона" Россия потратит 10,77 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в этом году. Еще 3,33 триллиона рублей выделят по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН.
Почему экономика России перегревается
Россия может не выдержать экономического роста, наблюдаемое в последнее время. В The Economist сообщили о негативных факторах, которые на это повлияют:
- с начала 2022 года тысячи рабочих, часто высокообразованных, покинули страну;
- иностранные инвесторы вывели около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций, что составляет около половины довоенных акций;
- разогреваемый спрос наталкивается на сокращение предложения, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу;
- эти процессы происходят на фоне инфляции, которая продолжает расти и становится мультипликатором перегревающих экономику факторов.