Економічні показники Росії

Якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення, її економіка зросла б на понад 5%. Про це розповіла головний економіст санкцій у Мінфіні США Рейчел Лінгаас.

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Також політикиня повідомила, що нині країна-агресор відстає від інших експортерів енергоносіїв, в том числі й США.

Нагадаємо! Протягом цього року Росія витратила на війну понад 100 мільярдів доларів, а це майже третина усіх витрат країни.

Доходи Росії від нафти та газу дещо постраждали цього року, хоча останніми місяцями ціни на нафту зросли. До слова санкції від ЄС та США не мали того ефекту, який прогнозувався на початку року.

У 2024 році на статтю "національна оборона" Росія витратить 10,77 трильйона рублів, що на 70% більше ніж цьогоріч. Ще 3,33 трильйона рублів виділять за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП.

Чому економіка Росії перегрівається

Росія може не витримати економічного зростання, яке спостерігається останнім часом. У The Economist повідомили про негативні фактори, які на це вплинуть: