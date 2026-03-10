На грани краха: в ЕС оценили риски для экономики России и влияние санкций на войну в Украине

Российская экономика может обвалиться в любой момент, в частности благодаря санкциям ЕС. Хотя ограничения не остановят войну мгновенно, они могут существенно изменить ход ситуации.

Что известно об экономике России?

О том, как в ЕС оценивают положение России, говорится в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Дэвид О'Салливан, представитель ЕС по вопросам санкций, рассказал, что Россия на грани финансового кризиса. Подобная ситуация была в стране в 1998 году. Обвал экономики может начаться в любой момент и сейчас страна близка к краху.

Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы сигнализируют красным,

– отметил представитель ЕС.

Он также пояснил, что сами санкции не могут остановить войну, однако они "истощают" экономику России, что может стать определяющим в продолжительности военных действий.

В частности О'Салливан акцентировал на проблемах России с инфляцией и высокими процентными ставками. Так, промышленность взяла кредиты, чтобы обслуживать военные нужды, однако возвращать деньги банкам – пока нет возможности. Это создает дополнительные проблемы для финансовой сферы.

Как следствие экономическая стабильность не продлится вечно. Несмотря на то, что страна-агрессор пытается обойти санкции, они имеют влияние. Сейчас значительная часть российской экономики – это наращивание военной сферы за счет гражданской, что не продлится долго из-за имеющихся экономических проблем.

Как действуют санкции против России?

В интервью Главред председатель Комитета экономистов Андрей Новак подтвердил, что санкции ЕС не столько влияют на возможность ведения войны, сколько – уничтожают экономику России.

Как результат последнее и приведет к остановке войны, однако нужно время. Эксперт отмечает также "продуктовые" последствия:

Из-за санкционного давления ухудшаются внешнеэкономические связи России. Об этом свидетельствует и стремительное сокращение экспорта российских энергоносителей, и сокращение импорта в РФ, в частности, продуктов питания. В сочетании со спадом собственного производства продуктов питания это приводит к дефициту товаров,

– отметил Новак.

Так, благодаря санкциям страна имеет дефицит элементарных товаров. История об кризисе с огурцами – лучший пример. Цены на продукт сейчас даже выше стоимости экзотических фруктов. На самом деле глобально речь идет не только об огурцах, такая ситуация с большинством продуктов.

