Экономист ответил, когда Россия больше не сможет вести войну

Экономика России с начала полномасштабного вторжения переживает не лучшие времена. Если оккупанты не согласятся идти на мирные переговоры, то финансовое положение страны-агрессора будет только ухудшаться и приближать ее к полному краху.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что перспектива экономического упадка России, к сожалению, пока не слишком близка, однако она непременна. Он объяснил, что там уже несколько месяцев слишком высокая инфляция, но при этом нет роста в области финансов.

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Когда Россия не способна будет продолжать войну

Андрей Длигач подчеркнул, что большинство российских отраслей находятся в состоянии нулевого роста или сокращаются. Это может перерасти в существенное ослабление экономики в 2025 году.

Если не будет источников внешнего финансирования, то России придется печатать деньги, чтобы пополнять государственный бюджет. Там уже почти нет резервов фонда национального благосостояния. Их хватит, возможно, на 8 месяцев 2025 года,

– сказал доктор экономических наук.

По его словам, Россия уже не способна финансировать войну. Это возможно будет делать только в рублях в 2025 – 2026 годах, однако усиливать армию новыми технологиями сложно уже сейчас.

Нам нужно продержаться дольше чем Россия. Год – это как раз тот срок, за который российская экономика станет неспособной вести войну,

– отметил Длигач.

Технологизация войска

Вооруженные Силы Украины стремительно совершенствуют технологические возможности на поле боя. Из-за санкций оккупантам сложно поддерживать такой темп военной модернизации.

Россия серьезно зависит от импорта, поэтому финансирование войны только в рублях ничего не решает для оккупантов. Доктор экономических наук отметил, что это агония, в которой Россия сможет еще некоторое время просуществовать, но для развертывания наступлений или запугивания Запада нужно внешнее финансирование, которого из-за санкций очень не хватает.

Единственный способ России выстоять – это прекратить войну. Договориться с Украиной о рассрочке репараций и начать демократические преобразования,

– высказался он.

К слову, в издании The Telegraph отмечают, что экономика России находится в критическом состоянии из-за низких доходов от нефти, роста инфляции и нехватки рабочей силы. Центральный банк поднял ставку до 21%, что негативно влияет на бизнес, а дефицит работников достигает 5 миллионов человек. Санкции, сокращение доходов от экспорта нефти и технологическая изоляция создают дополнительное давление, приближая экономику к ситуации, похожей на крах СССР.