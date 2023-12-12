Экономика России перегревается: почему временный рост не спасет страну от трагедии
Источник:The Economist
Экономика России в последнее время демонстрирует некоторый рост, однако продлится он недолго. Финансовое состояние страны может не выдержать растущих государственных расходов, на фоне ограниченного предложения и инфляции.
Что с экономикой России
Аналитики издания The Economist считают, что экономика России опасно близко к перегреванию. В 2024 году она продолжит расти, но нужно акцентировать внимание на том, почему это происходит.
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Многие экономисты обвиняют в этом стремительно растущие государственные расходы, поскольку Путин пытается победить Украину. В 2024 году расходы на оборону вырастут почти вдвое, до 6% ВВП, что является самым высоким показателем со времен распада Советского Союза,
– объяснили они.
Также правительство увеличивает некоторые соцвыплаты с расчетом на благосклонность своих граждан на следующих выборах.
Некоторые семьи солдат, погибших в бою, получают выплаты, эквивалентные тридцатилетней средней заработной плате. Данные Министерства финансов России свидетельствуют о том, что фискальные стимулы сейчас стоят около 5% ВВП,
– добавили аналитики.
В настоящее время в России уровень безработицы составляет 3%, что является самым низким показателем за всю историю. Номинальная зарплата растет на 15% в годовом измерении. Это ускоряет рост экономики.
Экономические данные в режиме реального времени, опубликованные банком Goldman Sachs, указывают на уверенный рост. JPMorgan Chase, еще один банк, повысил свой прогноз ВВП на 2023 год по снижению на 1% в начале года до 1,8% в июне, а недавно до 3,3%,
– пишут в издании.
Почему экономика не выдержит
The Economist подчеркнули, что Россия не может выдержать такие темпы роста. Решающими отрицательными факторами станут:
- с начала 2022 года тысячи рабочих, часто высокообразованных, покинули страну;
- иностранные инвесторы вывели около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций, что составляет около половины довоенных акций;
- разогревающийся спрос наталкивается на сокращение предложения, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу;
- эти процессы происходят на фоне инфляции, которая продолжает расти и становится мультипликатором перегревающих экономику факторов.
В 2022 году в России была инфляция вызвана ослаблением рубля на 25% после полномасштабного вторжения. Это привело к удорожанию импорта.Напомним! В ноябре этого года инфляция в России составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре.
Из-за таких показателей Центробанк России повысил процентные ставки на два процентных пункта и 15 декабря, вероятно, сделает это снова. Это и контроль за движением капитала повлекло за собой рост рубля.
Однако теперь чиновники опасаются, что они могут потерять контроль,
– говорится в издании.
Большинство аналитиков ожидают, что инфляция и дальше продолжит расти, а рекордно низкий уровень безработицы наложится на рост зарплаты, а затем компании перекладывают эти более высокие затраты на клиентов.
Но все это работает против непоколебимого фактора: желание Путина победить в Украине. Имея большую финансовую мощь, он имеет потенциал потратить еще больше в будущем, что предвещает еще более быструю инфляцию. В России есть вещи более важные, чем экономическая стабильность,
– добавили они.
Конечно, эти процессы Россия может попытаться сдержать с помощью еще более высоких процентных ставок. Это действительно может остановить инфляцию, а возобновление цен на нефть и контроль за движением капитала повысят рубль.