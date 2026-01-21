"Стратегический провал Путина": Стубб рассказал, как экономика России оказалась на грани
- Стубб считает, что Путин потерпел "стратегический провал" из-за войны в Украине, а экономика России в запущенном состоянии.
- За последние четыре года страна-агрессор увеличила размер НАТО и оборонные бюджеты европейских государств.
Сейчас российская экономика находится на грани: если учитывать показатели за первые две недели, то уровень инфляции достиг 30%. Кроме того, процентные ставки находятся на уровне 16%.
В каком состоянии экономика России?
На это обратил внимание президент Финляндии Александр Стубб в среду, 21 января. Детали он рассказал во время выступления на панельной дискуссии "Может ли Европа защитить себя?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает 24 Канал.
По мнению политика, Владимир Путин потерпел "стратегический провал" из-за начатой войны. И хотя стране-агрессору удалось захватить около 20% территории Украины, во время боевых действий в рядах оккупантов пострадал миллион человек – они погибли или получили ранения.
Кроме того, имперская Россия потеряла часть своей сферы влияния, поскольку страны Центральной Азии и Южного Кавказа отдаляются от нее.
Нулевой рост. Отсутствие резервов. Неспособность платить солдатам, когда закончится война,
– описал Стубб экономику страны-агрессора.
По его мнению, диктатор не желает останавливать войну против Украины из-за того, что "не может себе этого позволить", однако Европа способна защищать себя. За последние четыре года агрессор якобы:
- увеличил размер НАТО;
- сделал Украину европейской;
- увеличил оборонные бюджеты европейских государств.
Посмотрим на дела в перспективе... За последние четыре года они (россияне – 24 Канал) не были способны продвинуться, насколько рассчитывали,
– подытожил Стубб.
Интересно! В 2026 году российская экономика будет расти в четыре раза медленнее, чем мировая, и втрое медленнее, чем экономика США, пишет The Moscow Times.
Что еще известно о кризисе в России?
За первые 12 дней января среднесуточный темп роста цен в стране-агрессоре резко поднялся – до 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. Наибольшую инфляцию зафиксировали в сегменте продовольствия, прежде всего плодоовощной продукции. Параллельно дорожали и другие социально чувствительные товары: детское питание, свинина и алкоголь на фоне повышения акцизов.
Кроме того, трудности почувствовали работники бюджетной сферы. В ключевом угольном регионе России – Кемеровской области – из-за глубокого кризиса промышленности начались системные проблемы с выплатами зарплат, прежде всего медикам.