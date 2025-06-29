Сверхсекретно: Путин скрыл данные об экономике России, чтобы усилить контроль
- Владимир Путин расширил перечень секретной информации России, включив детали внешней политики, международной торговли, экономической политики, научных разработок и возможной военной мобилизации.
- Сокрытие данных экономики и мобилизации, вероятно, связано с военными действиями в Украине и уменьшением нефтегазовых доходов, что грозит экономическим кризисом и банковскими проблемами в России.
Владимир Путин расширил круг информации, охватываемой законом России о государственной тайне. Это нужно для еще большего усиления контроля над обществом, пока продолжается война в Украине.
Почему Путин скрывает данные
В обновленный закон вошли не только экономика России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Теперь сверхсекретными также считаются:
- детали внешней политики России;
- данные по международной торговле;
- детали экономической политики;
- научные разработки;
- данные о возможной военной мобилизации.
Любой, кто получит такие материалы несанкционированным способом, может получить до восьми лет лишения свободы.
Засекречивание информации о мобилизации, вероятно, было реакцией на атаки украинских беспилотников, поскольку это засекречивание таких деталей, как бункеры и планы подземного перемещения правительства, а не подготовка к новому набору войск для войны,
– говорит Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских служб безопасности.
Россия уже прекратила публикацию многих статистических данных с начала войны, включая ключевые бюджетные данные и официальные данные о добыче нефти. Информация о потерях российских военных также является секретной.
Ухудшение положения России
Уменьшение нефтегазовых доходов России критически влияет на экономическое положение страны-агрессора, что может привести к серьезный кризис. Во время таких трудностей нарушается уже давно налаженная цепочка. В частности нет притока валюты, нефтяные и газовые компании не заказывают и не оплачивают транспортные, банковские и логистические услуги.
Эксперт Илья Несходовский подчеркнул, что таким образом, страдает не только нефтегазовый сектор, но и другие секторы экономики России.
Если это продлится примерно полгода, то россиянам придется привлекать средства из банковской системы, у которой сейчас большие проблемы с ликвидностью, что приведет к банковскому кризису в сентябре 2025 года,
– добавил он.
Отметим, война против Украины требует от России огромных финансовых ресурсов – около 200 миллиардов долларов ежегодно, что равно годовому бюджету Украины.