Стратегическая инвестиция: как военная помощь Украине влияет на экономику США

Белый Дом заявил о выгоде, получаемой от военной помощи Украине. Таким образом, он хочет привлечь поддержку республиканцев, выступивших против продления военной помощи Украине.

Администрация Байдена распространила первую информацию о том, какую США извлекли выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины. Сумма в 27 миллиардов долларов была распределена по штатам посредством инвестиций.

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Таким образом, Белый Дом пытается заручиться большей поддержкой республиканцев, голосовавших против помощи Украине.

Сколько миллиардов получили штаты

Во время своего последнего запроса на 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона Джо Байден подчеркнул, что оружие для Украины равно рабочим местам для американцев.

Согласно данным, средства распределились следующим образом:

2,4 миллиарда долларов , включая заказы на производство оружия и боеприпасов, а также инвестициями в новые технологии – получила Пенсильвания. Она является самым большим бенефициаром среди штатов.

, включая заказы на производство оружия и боеприпасов, а также инвестициями в новые технологии – получила Пенсильвания. Она является самым большим бенефициаром среди штатов. 2,196 миллиарда долларов получила Аризона. В ней три из шести представителей республиканцев проголосовали против помощи.

получила Аризона. В ней три из шести представителей республиканцев проголосовали против помощи. 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого вооружения – получил Техас. В нем 18 из 25 представителей республиканцев проголосовали против помощи Украине.

на производство 155-миллиметровых снарядов и другого вооружения – получил Техас. В нем 18 из 25 представителей республиканцев проголосовали против помощи Украине. на сумму свыше 1 миллиард долларов – заключены контракты с компаниями в Арканзасе и Висконсине.

– заключены контракты с компаниями в Арканзасе и Висконсине. Еще 18 миллиардов долларов Контрактные средства были распределены между производственными предприятиями в более чем двадцати других штатах.

Известно, что штаты Пенсильвания и Аризона считаются ключевыми для Джо Байдена в предстоящих выборах.