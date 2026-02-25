"Золотая эпоха" США: Трамп похвастался достижениями в экономике, пока американцы беднеют
- Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил об экономических достижениях, таких как контроль инфляции и рекорды фондового рынка.
- Несмотря на заявления Трампа, многие американцы недовольны ростом стоимости жизни и считают его виновным в этом, что вызывает беспокойство среди республиканцев относительно возможных потерь на предстоящих выборах.
Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом со своим ежегодным обращением "О состоянии государства". Учитывая тревожное падение рейтингов республиканцев, первую часть речи он посвятил экономике.
Какими достижениями похвастался Трамп?
Во время выступления Трамп заявил, что начал "золотую эпоху" Америки, пишет Reuters.
Наша нация вернулась – больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде,
– заверил президент.
Президент нашел немало причин для радости. По его словам, со времени возвращения в Белый дом он якобы сделал немало:
- притормозил инфляцию;
- вывел фондовый рынок на рекордные показатели;
- принял масштабные налоговые сокращения;
- и снизил цены на лекарства.
Также глава белого дома вскользь коснулся темы тарифов. Он назвал решение Верховного суда об отмене пошлин досадным, но отметил, что в конце концов оно мало повлияет на его дальнейшую торговую политику.
Однако издание отмечает, что пока неизвестно, убедили ли положительные заявления Трампа простых американцев, которые проявляют все большее раздражение из-за роста стоимости жизни.
В своей речи президент уже привычно пытался переложить ответственность за высокие цены на своего предшественника Джо Байдена.
Однако, похоже, что жители США больше в это не верят. Последние опросы показывают, что избиратели считают именно Трампа виновным в дороговизне. Ведь он построил свою президентскую кампанию на обещаниях доступных цен.
Важно! Недавнее исследование Reuters и компании Ipsos показало, что всего 36% американцев поддерживают экономическую политику Трампа.
Почему американцы недовольны Трампом?
Утверждение Трампа о "стремительном падении" инфляции противоречит реальным показателям. Поскольку цены в США сейчас значительно выше чем те, что были еще несколько лет назад. Причем растет стоимость основных потребностей жителей:
- жилья;
- продуктов питания;
- коммунальных услуг;
- страхования.
Обнародованные только в прошлую пятницу данные свидетельствуют, что в прошлом квартале американская экономика замедлилась больше прогнозируемого, а инфляция, наоборот, только ускорилась.
Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, которая выступила с официальным ответом от Демократической партии, заявила, что Трамп оставил американцев на грани выживания.
Работает ли президент над тем, чтобы сделать жизнь доступнее для вас и вашей семьи? Мы все знаем ответ – нет,
– заметила она.
Заметьте! Потеря доверия избирателей изрядно беспокоит республиканцев. Они опасаются потери большинства в Конгрессе после промежуточных выборов в ноябре этого года.
Что отвечает Трамп на критику?
Слабая поддержка экономического курса президента тянет вниз и общий уровень одобрения Трампа. В декабре его рейтинг опустился до 38% – это самый низкий показатель с 2021 года. В то же время около трети американцев убеждены, что в 2026 году экономическая ситуация в стране только ухудшится.
Несмотря на это, Трамп публично не признает проблему инфляции и продолжает отстаивать свою стратегию. Он неоднократно подчеркивал, что его любимое слово – это "тариф", и после того, как Верховный суд отменил часть пошлин, президент оперативно ввел новые.
Глава Белого дома настаивает, что тарифная политика дает результат. По его словам, торговый дефицит США сократился на 78% благодаря повышенным сборам с иностранных компаний и государств. В 2026 году Трамп даже прогнозирует для страны торговый профицит.