"Золотая эпоха" США: Трамп похвастался достижениями в экономике, пока американцы беднеют

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом со своим ежегодным обращением "О состоянии государства". Учитывая тревожное падение рейтингов республиканцев, первую часть речи он посвятил экономике.

Какими достижениями похвастался Трамп?

Во время выступления Трамп заявил, что начал "золотую эпоху" Америки, пишет Reuters.

Наша нация вернулась – больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде,

– заверил президент.

Президент нашел немало причин для радости. По его словам, со времени возвращения в Белый дом он якобы сделал немало:

притормозил инфляцию;

вывел фондовый рынок на рекордные показатели;

принял масштабные налоговые сокращения;

и снизил цены на лекарства.

Также глава белого дома вскользь коснулся темы тарифов. Он назвал решение Верховного суда об отмене пошлин досадным, но отметил, что в конце концов оно мало повлияет на его дальнейшую торговую политику.

Однако издание отмечает, что пока неизвестно, убедили ли положительные заявления Трампа простых американцев, которые проявляют все большее раздражение из-за роста стоимости жизни.

В своей речи президент уже привычно пытался переложить ответственность за высокие цены на своего предшественника Джо Байдена.

Однако, похоже, что жители США больше в это не верят. Последние опросы показывают, что избиратели считают именно Трампа виновным в дороговизне. Ведь он построил свою президентскую кампанию на обещаниях доступных цен.

Важно! Недавнее исследование Reuters и компании Ipsos показало, что всего 36% американцев поддерживают экономическую политику Трампа.

Почему американцы недовольны Трампом?

Утверждение Трампа о "стремительном падении" инфляции противоречит реальным показателям. Поскольку цены в США сейчас значительно выше чем те, что были еще несколько лет назад. Причем растет стоимость основных потребностей жителей:

жилья;

продуктов питания;

коммунальных услуг;

страхования.

Обнародованные только в прошлую пятницу данные свидетельствуют, что в прошлом квартале американская экономика замедлилась больше прогнозируемого, а инфляция, наоборот, только ускорилась.

Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, которая выступила с официальным ответом от Демократической партии, заявила, что Трамп оставил американцев на грани выживания.

Работает ли президент над тем, чтобы сделать жизнь доступнее для вас и вашей семьи? Мы все знаем ответ – нет,

– заметила она.

Заметьте! Потеря доверия избирателей изрядно беспокоит республиканцев. Они опасаются потери большинства в Конгрессе после промежуточных выборов в ноябре этого года.

Что отвечает Трамп на критику?