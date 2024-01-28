"Оттолкнулись от дна": благодаря чему Украине удалось во время войны стабилизировать экономику
Всемирный банк прогнозирует антирекордные темпы роста мировой экономики – за последние 30 лет показатели будут самыми низкими. В то же время в Украине экономика стабилизировалась и должна показать определенный рост в 2024-м.
Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский рассказал 24 Каналу, что экономика Украины только начинает отходить от шока, в которые была погружена в начале полномасштабного вторжения России. Однако говорить о стремительном росте пока рано.
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Адаптировались к удару 2022 года
В 2022 году, когда началась война России против Украины, произошло значительное падение валового внутреннего продукта – на 28%.
Однако в 2023 году прошла деоккупация значительной части территории Украины. В результате возобновили работу предприятия на этих территориях. Также примерно 2 миллиона граждан, которые в начале войны уехали за границу, вернулись в Украину.
В результате в 2023 году был рост на 5%. Однако это в определенной степени не стабилизация, а "отскок от дна",
– объяснил руководитель аналитического направления сети "АНТС".
Согласно прогнозу на 2024 год, рост экономики Украины составит всего 3%. Это связано с тем, что еще будет продолжаться процесс "отталкивания" от того "дна", на котором мы находились в 2022 году.
На сегодняшний день наша экономика в соотношении к 2022 году выросла на 75%. В следующем году можем ожидать 76 – 77%.
"Поэтому нельзя уверенно говорить, что Украина переживает экономический рост. Если бы происходил настоящий прорыв в экономике, она бы выросла на 10% в последующие годы. На самом же деле мы просто адаптировались к тому удару., который пережили в 2022 году. Соответственно экономика также адаптируется к новым реалиям", – подчеркнул Несходовский.
Прогнозы по экономике Украины
- В 2023 году НБУ улучшило прогнозы по темпам рост экономики Украины. Так из-за урожая сельскохозяйственных культур в 2023-м, инфляция снизилась. Также удержал ситуацию в экономике мораторий по поводу "замораживания" тарифов.
- В то же время, в 2024 году по прогнозам НБУ инфляция может временно ускориться. Однако должна вернуться к устойчивому уровню. Так, в этом году инфляция будет составлять 9, 8%.
- Также глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что в 2023 году в Украине не было ни одной эмиссионной гривны. А бюджетный дефицит финансировал не за счет печати денег. По словам Пышного, 2024 год Украине также удастся пройти без дополнительной эмиссии.
- В то же время член совета Национального банка Украины Василий Фурман подчеркнул, что на 2025 – 2026 годы Нацбанк прогнозирует продолжение роста украинской экономики. Это произойдет, по его словам, благодаря инвестициям, евроинтеграционным реформам и фискальной политике.