Экономический рост

Отчасти преимущество США подкрепило повышение цен в Америке. Впрочем, результаты 2023 года подчеркивают более широкий момент: экономика США выходит из периода пандемии в лучшем состоянии, чем китайский.

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Сильная работа американской экономики в сочетании со всеми краткосрочными и долгосрочными проблемами, с которыми сталкивается китайская экономика, делает менее очевидным мнение, что ВВП Китая когда-нибудь превысит ВВП США,

– отметил бывший руководитель команды Международного валютного фонда в Китае Эсвар Прасад.

Экономическое преимущество отражено в перспективных фондовых рынках стран. Американские акции достигли рекордных максимумов на этой неделе, в то время как китайские акции оказались в спаде рынка стоимостью более 6 триллионов долларов.

Неожиданность для всех

Такого развития событий в Штатах не ожидали. В начале прошлого года США широко предусматривали попадание в рецессию из-за поднятия Федеральной резервной системой процентных ставок для борьбы с инфляцией., которой не видели десятилетиями.

Китай тем временем ожидал бурного восстановления, поскольку он полностью открыл свою экономику для торговли после строгих локдаунов для борьбы с распространением Covid-19.

Но все произошло не так

Данные ВВП, обнародованы в четверг, показали, что американская экономика закончила год с большим успехом, возрастая на 3, 3% в реальных, скорректированных с учетом инфляции, условиях в четвертом квартале после расширения на 4, 9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, и страх перед рецессией исчезает.

Интересно ! В то время как Китай борется под бременем многолетнего спада на рынке недвижимости и худшей за последние 25 лет дефляции. Экспорт – когда-то критический столб роста – снизился в 2023 году, безработица среди молодых людей выросла, а местные правительства обременены задолженностью.

Хотя правительственные данные показывают, что экономика достигла годовой целевой отметки роста, расширившись на 5, 2% в 2023 году, есть подозрения, что это не настоящая картина того, что происходит

Проблема влияния

Президент Института международной экономики Питерсона Адам Позен утверждает, что китайский президент Си Цзиньпин значительно усилил фундаментальные экономические слабости страны своим своевольным и авторитарным управлением по всей экономике и обществе, особенно во время пандемии.

Пандемия прикрыла много слабостей Китая, которые глубокие и структурные и будут продолжаться в течение десятилетия — в зависимости от их способности к реформам, - сказал Джош Липски, бывший советник МВФ, который сейчас является директором Центра геоэкономики Атлантического совета.

Это побуждало домохозяйства и малые предприятия к хранению наличных денег, ведь они не знают, что будет дальше. Позен назвал это явление "экономическим длинным Covid" - хроническим состоянием, что характеризуется отсутствием жизненности и продолжительным затишьем.

США удивили экономистов своей устойчивостью в экономике после пандемии. Некоторые, как Позен, даже подозревают, что страна может быть на грани роста производительности, которое позволит экономике расти скорее без создания инфляции.

Важно ! Однако, последний этап кампании Федеральной резервной системы по возврату инфляции в США к целевому показателю 2% еще не завершен. Существует риск, что она может слишком долго удерживать политику слишком жесткой, вызывая спад.