Си Цзьньпин прилагает значительные усилия, чтобы события в мире развивались по этому сценарию, следовательно его амбиции будут более заметными на глобальной арене в последующие годы. Это может привести к новой торговой войне.

Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал "Xi Jinping risks setting off another trade war" от The Economist.

Обратите внимание Мир или война Почему выборы на Тайване будут иметь глобальные последствия для мира и Украины

Флешбеки для ветеранов Запада

Такое развитие событий побуждает ветеранов западной политики вспомнить прошлое. Рост Китая сопровождался эпохальным сдвигом в глобальной торговле. За десятилетия, прошедшие после присоединения Китая к Всемирной торговой организации (ВТО) в 2001 году, экспорт страны вырос более чем на 460%.

Китай стал целью номер один для обвинений в демпинге на рынке – продажа товаров за рубежом по более низким ценам, чем на локальном рынке. Речь идет о таких отраслях, как химическая, металлургическая и текстильная. Тогда как более дешевые товары стали хорошей новостью для потребителей, промышленные рабочие из ряда богатых стран были менее восторженны.

К теме! Позже стало модно обвинять "китайский шок", который спровоцировал увольнения в пострадавших промышленных сферах, в том, что это способствовало победе Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году.

Прогнозы и ожидания

Потенциальный промышленный бум в Китае может быть еще более масштабным, особенно учитывая размер китайской экономики, которая за последние десятилетия выросла вдвое. Майкл Петтис из Пекинского университета отметил, если Китай просто сохранит текущий размер производственного сектора, на который приходится 28% ВВП, и достигнет своей цели в росте ВВП на 4% – 5% за следующие 10 лет, то доля Китая в глобальном производстве возрастет с 31% до 36%. Если амбиции Си Цзиньпина реализуют, то рост будет еще больше.

Китайские капиталовложения финансируются благодаря бережливым домохозяйствам и их сбережениям. В течение раннего периода производственного бума некоторые наблюдатели ожидали, что национальные потребители используют эти сбережения на товары, но это было не так.

Скорее всего, потребители и в дальнейшем продолжат отдавать предпочтение сбережениям, а не расходам. В 2023 году частные объемы потребления выросли на 10%, восстановившись от мрачного периода в 2022 году.

В то же время большинство аналитиков пока ожидают гораздо более медленного роста в целом. Все из-за шума на рынке недвижимости и настороженным настроениям правительства по займам и поддержке доходов домохозяйств. Алисия Гарсия-Эрреро из банка Natixis указала, что при отсутствии увеличения частного потребления, политикам придется снижать темпы роста экономики, чтобы компенсировать избыточные мощности.

Экономика должна расти на 3% – 4%, а не 5%,

– добавила эксперт.

Как альтернатива, чтобы сохранить более мощные темпы роста экономики, нужно будет продавать больше товаров за рубежом. Вспомогательный фактор – обесценивание товаров, как это уже можно наблюдать на рынке стали, который играет критически важную роль для двух китайских индустрий: производства автомобилей и возобновляемых источников энергии.

Почему Си Цзиньпин зациклился на производстве

Прежде всего одержимость лидера Китая производством продиктована необходимостью компенсировать спад в секторе недвижимости, который замедляет экономический рост страны. В 2023 году продажи у 100 крупнейших застройщиков упали на 17%, а инвестиции в жилые дома в целом уменьшились на 8%.

После десятилетия, когда капитальные расходы на недвижимость превышали экономический рост, и теперь чиновники надеются, что производство сможет компенсировать спад. Государственные банки, которые являются основным источником финансирования корпоративного сектора Китая, вкладывают средства в промышленные предприятия.

Экспортерам в мощных провинциях приказали расширять производство в обмен на продолжение налоговых льгот времен пандемии коронавируса и исключений для "зеленых отраслей". За первые 11 месяцев 2023 года капитальные затраты на плавку металлов, производство автомобилей и электрооборудования выросли на 10%, 18% и 34% соответственно, если сравнивать с показателями за аналогичный период в 2022 году.

Повторение сценария предварительного производственного бума в Китае

В начале 2023 года эксперты ожидали спада в производстве в связи с ухудшением ситуации в сфере строительства в Китае. Но вместо этого металлургические гиганты Китая добыли большие объемы металла даже с учетом того, что сектор недвижимости серьезно пострадал. Металлургические заводы, которые имеют доступ к более дешевому капиталу, готовы к существенным убыткам, чтобы удержать свою долю на рынке.

Как результат, промышленные цены упали на 2% в первые 11 месяцев 2023 года, а прибыль – на 4%. В 2012 году, во время предыдущей эры стимулирования производственного сектора, избыточные мощности означали, что прибыли от нескольких тонн стали "было как раз достаточно, чтобы приобрести леденец", по словам китайского экономиста Юй Юндина.

Многие производители сейчас на пути к похожей ситуации. В частности, работник компании-поставщика в Шанхае подсчитал, что некоторые из производителей теряют примерно 350 юаней (50 долларов) на каждой тонне стальной арматуры, которую они продают. Параллельно компании по возобновляемой энергетике, например Longi и Goldwind, крупнейшего в мире производителя солнечного оборудования и производителя ветровых турбин соответственно, также страдают. Обе компании указали в отчетах резкое снижение прибыли в третьем квартале 2023 года.

При этом не только промышленные цены в Китае падают. Национальная валюта также фиксирует спад. Юань упал на 9% с учетом торгового баланса с пика, который зафиксировали в 2022 году. То есть заморские конкуренты столкнулись с двойным ударом.

В то же время западные политики сейчас больше стремятся бороться от имени своих национальных компаний, чем это было во время предыдущей эры стимулирования производства в Китае. Отношение к китайским экспортерам стало более жестким. Страны Западного мира больше защищают национальное производство и скептически относятся к тому, что Китай в конце концов станет рыночной экономикой.

Что такое рыночная экономика Это экономическая система, основанная на принципах свободного предпринимательства. Роль основного регулятора экономических отношений играет рынок.

Недоразумение в фокусе

Трения уже начинают набирать обороты. В ноябре Великобритания начала расследование в отношении китайских экскаваторов. Местная компания JCB заявила, что конкуренты из Китая наполняли рынок машинами по сниженным ценам.

Европейский Союз проводит антисубсидийную проверку китайских электромобилей и антидемпинговую проверку китайского биодизеля, тогда как администрация Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой обложить китайские товары налогами, предложив в обмен на это снизить американские тарифы на европейскую сталь.

К теме! В ответ Китай объявил об антидемпинговом расследовании в отношении бренди, решив ударить по болевым точкам Европы.

К тому же в сентябре Индия сообщила о введении новых антидемпинговых пошлин для китайской стали, а в декабре – новые пошлины для промышленных лазерных станков. К тому же почти все антидемпинговые расследования, которые проводит Индия, имеют отношение к Китаю.

Тогда как Мексика, которая на другой стороне света, находится в достаточно непростом положении. Страна выигрывает от решения китайских компаний о перемещении своих производств во избежание американских тарифов. Однако Мексика не хочет, чтобы ее рынок заполонил импорт с субсидиями. Выглядит так, что последний фактор больше в приоритете. В декабре руководство страны объявило о ведении 80% пошлины на импорт некоторых видов китайской стали.

Сценарии для Китая

Китайское руководство имеет достаточно мало пространства для маневра. В декабре чиновники заявили, что избыточные производственные мощности, усиленные слабым внутренним спросом, – это один из главных вызовов для экономики Китая.

Учитывая многочисленные вызовы, с которыми сталкивается вторая экономика мира, они вряд ли могут позволить себе еще больше оттолкнуть торговых партнеров борьбой за демпинг и субсидии. К сожалению, альтернатива – год, когда не удастся компенсировать беспорядок на рынке недвижимости и неудовлетворительные потребительские расходы – может выйти еще менее привлекательной.